Se l’auto elettrica cambia marcia (anzi, tre)

Il cambio non serve alle auto elettriche. Ma nemmeno fa danni. Anzi, può consentire a un powertrain così flessibile di esprimere tutte le sue potenzialità. Oppure, come ama dire l’inventore “fai da te” che ha appena brevettato una soluzione a tre marce, «può trasformare qualsiasi auto elettrica in tre auto diverse, ognuna più adatta ad affrontare le tre situazioni tipo del viaggio: salita con sovraccarico o percorso cittadino, tragitto misto, marcia autostradale».

Dalle due alle quattro ruote: l’idea meravigliosa di Alessandro D.

E il guru della Morini 350 ci mette la firma

Si chiama Alessandro D’Aiuto (Alessandro D, per i frequentatori abituali del nostro blog, dove si esprime soprattutto in versi). Ha scritto di moto per 15 anni sulle riviste specializzate dell’Editoriale Domus. Oggi fa l’immobiliarista, ma senza aver mai rinnegato la sua passione per i motori.

Ha coltivato la sua idea per anni, prima con l’amico e socio Diego Ramponi e l’ha finalizzata con la “partecipazione straordinaria” di un guru della meccanica come Franco Lambertini, padre del leggendario bicilindrico 350 Moto Morini. Che tanto si è entusiasmato al progetto di un cambio per auto elettriche da mettere anche la sua firma sul brevetto depositato proprio in questi giorni.

Vaielettrico l’ha saputo in anteprima e immediatamente ha convocato Alessandro a “Fuoco Amico” per scoprirne tutti i segreti. Ma di segreti, in realtà, non ce ne sono: è la trasposizione alle quattro ruote del cambio motociclistico a innesti frontali non sincronizzati, nella versione ormai utilizzata da tutte le moto ad alte prestazioni.

La frizione è sostituita dal software. Due dispositivi elettronici, il quickshifter per le marce a salire e il cosiddetto blipper in scalata agiscono sulla trazione per una frazione di secondo consentendo l’innesto degli ingranaggi. Il primo interrompendola, il secondo simulando una fulminea “doppietta”. «E’ una soluzione collaudatissima sui motori termici motociclistici, pur con tutte le problematicità di integrazione con una meccanica infinitamente più complessa» commenta D’Aiuto.

Poca spesa tanta resa: con il cambio hai tre auto in una

I pregi sono la semplicità, l’ingombro minimo, l’economicità e l’integrazione diretta con il differenziale. Più che vere e proprie marce, ci spiega Alessandro, «dobbiamo immaginare le tre rapportature come intervalli di velocità: il primo, che definirei corto, da 0 a 80 km/h, il secondo drive da 0 a 150, il terzo overdrive da 0 a 200 km/h. Con tre diversi profili, ognuno in grado di ottimizzare le prestazioni del medesimo powertrain elettrico. Ma utilizzarli tutti e sempre non è indispensabile: ogni rapporto può essere di fatto un monomarcia, poichè la coppia immediata del motore elettrico consente sempre una partenza da fermo. Quello più corto configura una city car, quello intermedio l’auto di ogni giorno, quello lungo l’auto dei grandi viaggi».

Rispetto alla classica auto elettrica monomarcia, dove la rapportatura fissa «rappresenta un compromesso», la soluzione a tre marce di D’Aiuto-Ramponi-Lambertini può addirittura risultare meno costosa, meno ingombrante e più leggera. Infatti, ragiona Alessandro, consente di non sovradimensionare il motore, sia in potenza, sia in numero di giri/minuto. E rimpiazza il classico riduttore «a sua volta problematico con almeno tre passaggi indispensabili per demoltiplicare di 15 volte i 25-30 mila giri dell’albero motore».

Ecco dove sbagliano Porsche e Stellantis

L’uovo di Colombo? E perchè Porsche per la sua Taycan a due marce o Stellantis nel brevetto appena registrato in America presso l’United States Patent and Trademark Office (USPTO) non hanno optato per una soluzione così semplice ed efficace?

«Ogni progettista cerca una soluzione partendo dalla tecnologia che meglio conosce – risponde Alessandro -. Un costruttore di auto penserà al cambio automatico. Da qui deriva la soluzione Porsche con ingranaggio epicicloidale. Che però oltre i due rapporti diventa molto complicata. Stellantis ne fa tre, ma con la bellezza di quattro frizioni. Noi veniamo da un altro mondo e ci siamo ispirati a quello».

Quello delle moto, appunto. Un mondo che, nel passaggio alla trazione elettrica, ancora di più soffre la mancanza del cambio come una privazione intollerabile. Lì tornerete? «Un’idea in testa l’abbiamo -ammette -. Ma riguarda piuttosto la frenata rigenerativa. Ne riparleremo a tempo debito».

