Il calvario di Flavia con la Citroën Ami che nessuno riesce a far funzionare

Un calvario durato quattro anni e la Citroën Ami di Flavia, una lettrice bolognese, ancora non funziona come dovrebbe. Ora si appresta a tentare un ultimo intervento presso l’officina autorizzata . Poi non le resterà che adire a vie legali. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Decido di acquistare la Citroën Ami nell’estate del 2021, la ordino online e l’11 febbraio 2022 la vado a ritirare.

Mi viene spiegato poco o niente in merito all’auto evidentemente la concessionaria in via del Carrozzaio a Bologna ,che all’epoca era deputata alle consegne, era ancora acerba sulla conoscenza di tali mezzi. Sono comunque molto contenta del mio acquisto; compro sul sito ufficiale la presa per ricaricare il mezzo anche dalle colonnine e inizio ad utilizzarlo quotidianamente.

Subito un richiamo e due anni d’attesa

Ad Ottobre dello stesso anno mi arriva una lettera di richiamo per verifica del riduttore e allineamento del volante. Da qui ha inizio il calvario! A soli 7 mesi dall’acquisto inizia un’epopea. Nessuna officina in tutta Bologna è in grado di farsi carico del mezzo ed effettuare la campagna di richiamo; nessuna!!!

Finalmente, dopo chiamate continue e ripetute a tutte le officine autorizzate Citroën di Bologna raggiungibili con il mio mezzo e segnalate sul sito ufficiale, l’Officina Ghedini di via Larga mi comunica che il 28/03/2024 , A DUE ANNI praticamente dal ricevimento della lettera di richiamo, sarà in grado di prendere in carico il mio mezzo ed effettuare le dovute verifiche.

Io però intanto ho girato due anni con un mezzo soggetto a richiamo!

Contestualmente colgo l’occasione per segnalare altre problematiche sorte nel corso del periodo di normale utilizzo, come ad esempio malfunzionamento della batteria, perdita di potenza e spegnimento anche con 12/13 km ancora di autonomia.

Inizia l’Odissea: l’auto non va e non si ricarica

La storia infinita continua a protrarsi; Ghedini e la Citroën sostengono inizialmente che non ci sia nessuna anomalia alla batteria, poi dopo ripetute email e appuntamenti in officina finalmente ammettono che la batteria va cambiata e me la cambiano in data 10/06/2025.

A non funzionare però sarà poi la centralina! Il mezzo non ha più potenza, fatica a circolare se si inserisce tergicristallo, ventola o freccia (che funziona una volta sì e una volta no), non carica più dalle colonnine e dalla presa di casa ci mette più di 8/9 ore per arrivare a piena ricarica (che poi ormai piena non la raggiunge più da tempo).

Io ho portato la macchina in officina più di 10 volte, non sono mai uscita in queste 10 e + volte con il mezzo funzionante , anzi, ogni volta era sempre peggio!!! Ho perso un’infinità di tempo nel fare avanti indietro e nello scrivere pec (ne ho mandate 13) a Citroën italia , Ghedini, e chi più ne ha più ne metta.

Sono stata giorni e giorni senza macchina e ho speso soldi per mezzi sostitutivi.

Lunedì nuovo appuntamento: sarà la volta buona?

Ad oggi , dopo aver tentato di cambiare a fine anno la centralina della macchina, non essendo venuti a capo del malfunzionamento, mi hanno rimontato la vecchia e mi hanno dato appuntamento per lunedì 19/01/2026.

Le mie speranze di avere un mezzo funzionante, che poi perfettamente funzionante non lo è mai stato a conti fatti fin dal momento dell’acquisto, sono davvero esigue!!

Come si può mettere in commercio un mezzo senza dare nessuna e dico nessuna assistenza tempestiva?

Come ci si può permettere di far circolare dei mezzi con tali malfunzionamenti mettendo anche a repentaglio la circolazione delle persone?„ Flavia Cozzo

Quando l’auto è difettosa dovrebbe essere sostituita. Dov’è la casa madre Citroën?

Risposta – Ha perfettamente ragione, Flavia. I tempi dell’elettrico per avventurieri sono passati da anni. Oggi la tecnologia delle auto a batteria è sperimentata e diffusa in decine di milioni di esemplari nel mondo. E candidandosi a diventare di massa, deve accompagnarsi a un’assistenza capillare, tempestiva ed efficace.

Vero è che la diagnosi dei problemi può essere più complessa e richiede attrezzature specifiche. Ma in attesa che tutte le officine si attrezzino per affrontarla, dovrebbe intervenire la casa madre, sostituendo l’auto difettosa. Le auguriamo che l’intervento di lunedì prossimo sia quello risolutivo. Ci tenga aggiornati.