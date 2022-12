Il calo di autonomia della Peugeot e-2008 è normale?

Il calo di autonomia della Peugeot e-2008 da 310 a 280-290 km (in due anni e 40 mila km) è normale? Lo chiede Daniele, un lettore preoccupato. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il calo di autonomia della Peugeot: sono passato dai 310 km iniziali a…

“Ho una Peugeot e2008, la macchina ha percorso in due anni 40.000km. Da circa sei-otto mesi i km che raggiunge a piena carica sono progressivamente diminuiti. Attualmente al massimo raggiunge una percorrenza prevista in modalità normale di 280-290km, contro i 310km previsti. In Peugeot mi hanno detto che è normale e mi hanno fatto vedere una tabella dove la Casa prevede un progressivo deterioramento nei prossimi anni abbastanza preoccupante. È un problema di tutte le elettriche o della piattaforma Peugeot? Grazie“. Daniele Poggio.

È un deterioramento nella norma, basterebbe saperlo…

Risposta. È normale che la batteria si degradi nel tempo, oltretutto in questo periodo l’autonomia è falcidiata anche dal freddo, che si fa sentire sulla resa delle celle. Il sito EV Database, specializzato in questo tipo di rilevazioni, assegna alla Peugeot e-2008 un range reale che passa da 280 km con temperature ideali a 210 km con freddo intenso. Hanno quindi ragione in Peugeot? Sì e no. Sì nel senso che si tratta di un degrado tutto sommato normale, di cui soffrono (in misura maggiore o minore) tutte le automobili elettriche. No perché forse sarebbe meglio mostrare quella tabella sul calo di autonomia prima di vendere l’auto. E non quando il cliente va a chiedere ragione della diminuzione di percorrenza. Sul sito ufficiale della Peugeot, come di altre Case, si trova un simulatore che correttamente dà conto del variare dell’autonomia al mutare della velocità e della temperatura. E anche dell’utilizzo del climatizzatore. Giusto avvisare il cliente anche del progressivo deterioramento della batteria, sul quale peraltro tutti stanno lavorando per contenerlo nelle batterie del futuro.