Il boss Audi va giù duro: basta incertezze, il futuro è elettrico

Ma chi temere di più come concorrente, i costruttori storici o i colossi hi-tech? “Ci sono concorrenti tradizionali che non voglio assolutamente sottovalutare” ha detto Hitzinger. “Ci sono attori forti in Cina che stanno crescendo molto rapidamente, anche nel settore tecnologico, e hanno le giuste partnership. Anche Google non va sottovalutato, sicuramente hanno ulteriori ambizioni“. Impossibile dire oggi chi vincerà, in un mondo che cambia così rapidamente: nessuno ha tutto il know-how necessario per essere al top tra 5 o 10 anni. I colossi hi-tech dovranno lavorare, sull’industrializzazione, sulla logistica…Ma anche il software è fondamentale per la sicurezza e molti player dell’auto hanno molto da imparare. Nessuno ha in casa tutto quel che serve, ci sarà da sgobbare per tutti. Quindi la domanda cruciale è: chi impara più in fretta a fare le cose che non è ancora in grado di fare? E per di più a farle bene? La gara è partita, ma l’Audi vuole che sia chiaro che il campionato in cui si gioca è quello dell’elettrico.