Il bonus wallbox? Un mistero al Ministero

Il bonus wallbox resta inutilizzabile causa mancanza del regolamento attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Rischia di decadere, ci chiede Ferruccio? Possiamo solo rispondere che il mistero del ritardo non si scioglie. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Tutto pronto per iniziare i lavori, ma…

“Buongiorno

Ho avuto il via libera dall’assemblea condominiale per l’installazione di una wall box e ho già il preventivo dell’opera. Vorrei eseguire subito i lavori ma senza decreto attuativo potrei non avere la possibilità di ottenere il bonus wallbox di 1.500€ come indicato sul DCPM 4 Agosto 2022 anche in futuro (es. credito d’imposta). C’è comunque il rischio che tale decreto attuativo possa decadere in quanto non emesso nei tempi previsti dalla legge e quindi sarebbe inutile aspettare ulteriormente?„. Ferruccio Mariani

Il tempo c’è, meglio aspettare il regolamento

Risposta-Il bonus wallbox, istituito dal precedente governo con decreto del 4 agosto 2022, è stato prorogato nel decreto Milleproroghe a tutto il 2023. Il nuovo esecutivo, quindi, ha ancora otto mesi a disposizione per emanare il regolamento che ne disciplini l’utilizzo. Non è poco: sarebbe clamoroso che lo lasciasse decadere. Certo, questo allungarsi dei tempi ha dell’incredibile e alimenta il sospetto che qualcuno voglia boicottarlo. A maggior ragione, non ci fideremmo troppo di eseguire i lavori sperando che poi l’incentivo abbia valore retroattivo. Abbiamo già visto che ciò non è avvenuto per il Bonus bici, per esempio. Escludiamo invece che preveda il meccanismo del credito d’imposta; infatti il decreto parla esplicitamente di contributo erogato dal Ministero della Sviluppo economico (MISE).

Se col bonus wallbox arrivasse la semplificazione?

Al di là di ogni considerazione economica, poi, la diffusione massiccia dei dispositivi per la ricarica domestica implicherebbe una revisione della bizantina normativa che riguarda garages e posti auto condominiali. Una vera e propria odissea burocratica che allunga vertiginosamente i tempi di installazione e i costi accessori, come ci racconta proprio oggi il professor Abbotto. Se il governo avesse una convinta strategia di incentivazione della mobilità elettrica procederebbe immediatamente su entrambi i fronti. Vedremo.

