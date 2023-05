Il Bonus wallbox? Dieci mesi “aspettando Godot”

Che fine ha fatto il Bonus wallbox? Ce lo chiede Francesco, tornando su un argomento che abbiamo trattato molte volte in questa rubrica (leggi qui, qui e qui) scontrandoci però con il muro di gomma del Ministero allo Sviluppo Economico (Mise). Quindi senza cavare un ragno dal buco, purtroppo. Inviate i quesiti a info@Vaielettrico.it

Ma la risposta automatica arriva in giornata: DDG in “fase di finalizzazione”

“Buongiorno. Il DDG è in fase di finalizzazione. Una volta completato l’iter amministrativo, sarà pubblicato sul sito istituzionale e saranno quindi note le modalità operative per usufruire del contributo.”

Questa è la mail di risposta a una mia richiesta di informazioni, che risale al 30 marzo 2023. Risposta celerissima, arrivata in giornata. Poi di nuovo il letargo.

A meno che non mi sia perso qualcosa, o di novità dell’ultimo minuto, sembra ancora che tutto taccia.

Per quanto dobbiamo ancora aspettare Godot?

Possibile che non si riesca ad avere tempistiche certe per la modalità per usufruire del contributo?

In quale altro modo, oltre a richieste continue di informazioni, possiamo fare pressione affinché si sblocchi questo iter? „ Francesco De Marchis

Risposta- Che dire, Francesco? Questa del bonus wallbox sta diventando un farsa senza precedenti, pur nella storia, spesso grottesca, della burocrazia italiana.