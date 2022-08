Il bonus retrofit per quali veicoli? Dalle utilitarie ai furgoni merci

Il bonus retrofit da 3500 euro per convertire il motore in elettrico è valido anche per le utilitarie? Ci scrive Sabrina. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno alla mail info@vaielettrico.it

Il bonus retrofit a quale categoria di veicoli è destinato? Vale anche per le utilitarie?

“Ho letto l’articolo di Vaielettrico dedicato al bonus retrofit per sostituire i motori termici con quelli elettrici in un veicolo, ma non mi è ben chiaro se l’incentivo di 3.500 euro è previsto anche per le utilitarie o auto monovolume come la mia oltre ai minivan, veicoli con più di otto posti e i furgoni per il trasporto delle merci. Vorrei Saperne di più“. Sabrina.

Un bonus valido per utilitarie, minivan e veicoli commerciali

Risponde Gian Basilio Nieddu: Grazie Sabrina per la domanda, mi scuso se non stato chiaro nell’articolo (qui il link). Il decreto è abbastanza chiaro sui veicoli destinatari del contributo (non si deve superare il 60% della spesa) – a cui si aggiunge il contributo che finanzia il 60% della spesa per imposta di bollo per l’iscrizione al Pra, imposta di bollo e imposta provinciale di trascrizione). Nel testo sono indicate le diverse categorie, questo l’elenco: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G.

Con M1 si intendono tutte le auto private per il trasporto persone, utilitarie comprese. Sono poi finanziabili conversioni su fuoristrada, minivan per il trasporto di persone, veicoli con più di otto posti, i furgoni per il trasporto delle merci.

Questa la definizione in dettaglio che spiega cosa si intende per retrofit: “Veicoli immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica“.

Tutto bene? Non proprio. Abbiamo aspettato più dei sei mesi per il decreto e manca ancora la piattaforma informatica e tutti i dettagli per presentare la domanda di contributo. Vi aggiorneremo come anche per il decreto sulle due ruote di cui scriviamo dal 2018 e non si legge ancora la parola fine.

Retrofit anche per i camion e le barche

Il finanziamento per il retrofit auto è stato preceduto da una norma, già attiva, dedicata ai camion. E’ possibile avere il contributo per l’acquisto di uno nuovo elettrico ma pure per il retrofit del motore (leggi qui i dettagli). Stesso discorso per le barche, ma qui si attende un decreto attuativo, dove possiamo parlare di retrofit in senso lato.

La norma prevede un contributo – fino a 3mila euro – per rottamare il vecchio motore termico e sostituirlo con uno elettrico. In questo caso l’operazione è molto semplice, almeno per i motori più piccoli, e non servono test, certificazioni o rivolgersi a soggetti autorizzati. Si rottama il vecchio motore e si sostituisce con quello nuovo. Elementare Watson. Per una visione anche a livello regionale – compresi i contributi per ebike, cargo bike, bonus car sharing – si può consultare l’utilità di Motus-e al link.

