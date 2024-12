Il boicottaggio dell’auto elettrica? Solo in Italia…

Il boicottaggio dell’auto elettrica? C’è solo in Italia: Fabio viaggia spesso per l’Europa con la sua Tesla e solo da noi trova un clima così ostile. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il boicottaggio…? Detrattori ignoranti e populisti: viaggio in tutta Europa e risparmio

“Sono un felicissimo possessore di una Tesla Model 3 Highland e prima possedevo un’altra Model 3. Leggo e rileggo fake news sull’utilizzo delle auto elettriche. Sono subissato da richieste di informazioni da parte di amici e clienti (sono un assicuratore...) riguardo le auto elettriche. E noto che c’è molta curiosità, molta voglia di capire, ma allo stesso tempo molta disinformazione e ignoranza in materia. Le chiacchiere da bar si sprecano e le prese in giro pure. Non serve a nulla spiegare che io sono stato tre volte a Francoforte, due a Bruxelles e una a Barcellona con la mia Tesla. Massimo confort, servizi ai Supercharger ottimi e nessuna perdita di tempo per le ricariche programmate in modo eccelso dal software Tesla. Per i lunghi viaggi carico ai Supercharger, normalmente ricarico a casa. All’estero le auto elettriche sono supportate da ottimi punti di ricarica per qualsiasi marca di auto. Non capisco, o meglio, capisco benissimo il boicottaggio nei confronti delle elettriche, purtroppo solo in Italia! Vuoi che negli altri Stati siano tutti imbecilli? Dal 2018 viaggio in elettrico risparmiando un sacco di euro alla faccia dei detrattori, ignoranti e populisti“. Fabio Cecchin

I social e le tivù (con la politica) alimentano un clima contro da stadio

Risposta. In effetti il clima di ostilità che si è creato in Italia, alimentato dai social e da improbabili servizi televisivi, non ha eguali nel resto d’Europa. E anche la politica non scherza. Qualche giorno fa un altro lettore ci ha scritto da Firenze chiedendoci (e chiedendosi) che cosa sarebbe successo in termini mediatici se la tragedia accaduta del deposito ENI fosse capitata in una ricarica. Non osiamo immaginarlo. E in generale si usa l’avvento dell’auto elettrica come capro espiatorio di qualsiasi problema nel mondo dell’auto. A partire dal calo delle vendite che, come hanno fatto notare analisti non certo benevoli nel confronto del mondo EV come Davide Tabarelli di Nomisma, ha una causa ben diversa e precisa. Ovvero l’insostenibile aumento dei prezzi di tutte le auto registrato negli ultimi anni, che ha reso questo bene fuori portata per le tasche di milioni di italiani. Che dire? Solo che è l’ennesimo treno che rischiamo di perdere. Tutto il mondo sta seguendo con interesse questa svolta nel mondo della’automotive, con le opportunità e difficoltà che comporta. Da noi ci si limita a un tifo (contro) da stadio. Peccato.

