Ricordate la mia ID.3 e le sue celle difettose?. La mia Volkswagen, due anni e 60 mila km di vita, ha presentato un problema al suo pacco batteria. Un fatto raro, ma che può capitare. Due celle difettose hanno di fatto compromesso il funzionamento dell’intero pacco-batteria. VW ha posto rimedio attraverso la sostituzione, in garanzia, dei due moduli contenenti le due celle in questione. Molto interessante, perché determinato dal BMS (Battery Management System, il sistema che si occupa della gestione dei processi di carica e scarica delle celle del pacco batteria). E quindi dal lavoro di progettazione dell’auto stessa.

Il BMS Volkswagen? Con 2 celle difettose ha”tentato” l’impossibile…

Quando ho realizzato che un problema effettivamente c’era, in realtà l’auto presentava già una situazione difficile. Due delle 108 celle erano sostanzialmente compromesse. Ma il BMS tentava in ogni caso, in ogni modo, di “ricorrere” le celle a più bassa tensione. Per capire se fosse possibile recuperarle. L’effetto era di fatto un estremamente accentuato vampire drain. Ovvero, lasciando l’auto parcheggiata, nonostante VW ID.3 non preveda alcun servizio attivo ad auto ferma (se non il monitoraggio dello stato di carica e la possibilità di controllare il clima), questa si scaricava al ritmo di 1/1,5 punti percentuali al giorno. Davvero tanto. Perché? Beh, il BMS tentava un recupero delle celle compromesse. Senza riuscirci. Ma non era detto. E quindi, ben venga…

Le celle sostituite? Me le aspettavo diversamente

Una volta che l’officina Dorigoni di Trento è intervenuta, sostituendo i due moduli contenenti le celle interessate, mi sarei aspettato che i moduli in corrispondenza delle celle difettose presentassero un livello di tensione più elevato. In realtà è successo il contrario. La rilevazione, attraverso l’utilizzo di PKC (Power Check Control), è stata effettuata in corrispondenza della riconsegna dell’auto. Se osservate bene, le celle “nuove” presentano un livello di tensione leggermente inferiore alle altre. Le spiegazioni possibili di questo sono molteplici. La mia personale interpretazione è stata che Volkswagen abbia utilizzato celle ricondizionate. Come è altamente auspicabile che succeda! E che quindi, per questo motivo, le celle avessero una tensione leggermente più bassa. Ma forse questa non è la spiegazione…

Il BMS Volkswagen: il prof. Ceraolo e l’ipotesi dell’equalizzazione

“Sono in particolare anch’io rimasto incuriosito dal fatto che i due moduli sostituiti presentassero una tensione un po’ inferiore a quella degli altri. Oltre alla sua ipotesi ce ne potrebbe essere un’altra: l’equalizzazione. Le batterie al litio vengono periodicamente “equalizzate” per bilanciare il loro stato di carica. Le modalità e la periodicità con cui si fa questa operazione sono proprietà intellettuale e difficilmente vengono dichiarate al pubblico. Però, se la mia interpretazione fosse giusta, alla prossima equalizzazione la disparità osservata nelle tensioni dovrebbe scomparire.“. Queste le parole del professor Massimo Ceraolo, Full Professor of Electric Power Systems presso l’università di Pisa. E… indovinate un po’? Aveva ragione. Come vedete dalla nuova rilevazione effettuata grazie a PKC, le differenze sono ancora appena rilevabili ma si sono parecchio appianate. Il prof aveva ragione. Il BMS ha continuato a lavorare per appianare le differenze tra le celle. E, ad oggi, la situazione è in sostanza la stessa alla quale potremmo assistere se non avessimo effettuato sostituzioni. Davvero incredibile. E molto apprezzabile.

Conclusioni – Non solo chimica e tecnica, ma tanta tanta programmazione e logiche di utilizzo ben ponderate al servizio dell’auto elettrica. E su questo Volkswagen ha evidentemente investito parecchio. Spesso, amici, la tecnologia va oltre ciò che vediamo. E c’è chi lavora, e parecchio, affinché l’esperienza d’uso (anche in caso di problemi) sia migliore di quanto possiamo immaginare.

