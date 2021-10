Il biometano vuole la patente “zero emissioni”, come l’elettrico. Con tutto quello che questo comporterebbe in termini di incentivi e altre agevolazioni.

Il biometano per la “mobilità pulita del ceto medio”

“Il biometano è una delle più valide soluzioni per la decarbonizzazione dei trasporti. È una fonte primaria rinnovabile che soddisfa pienamente i requisiti dell’economia circolare. La sua sostenibilità ambientale è indiscutibile, quella tecnica è largamente provata. Così come quella economica poiché assicura il diritto alla mobilità al ceto medio. Per questi motivi richiediamo che ai veicoli alimentati a biometano sia riconosciuto lo status di (veri) ZEV (Zero Emission Vehicles), come già avviene in Norvegia”. Così Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, nel corso di un workshop a Bologna. “Un veicolo a biometano“, ha aggiunto Piersandro Trevisan, del Cluster Lombardo della mobilità – impatta sull’ambiente tanto quanto un veicolo elettrico, se si considera l’intero ciclo di vita, come già dimostrato da uno studio del Politecnico di Milano. E può coprire tutto il fabbisogno del settore del trasporto, a partire dalle flotte”.

“Senza senso la guerra all’elettrico”

Nel workshop gli operatori della filiera hanno rivendicato l’utilità dell’impiego del biometano per autotrazione. E la “immediatezza dei suoi benefici rispetto all’elettrico“. Ma non tutti hanno condiviso questa impostazione. Per Fabio Roggiolani, imprenditore ecologista e co-fondatore di Ecofuturo, “non ha senso la guerra tra metano ed elettrico. Il primo è nettamente più efficiente per i tratti lunghi, il secondo per quelli brevi. Ma anche vero che le colonnine di ricarica rapida da 350 kW rappresentano uno stress per la rete elettrica. Così come va rivoluzionato il modo in cui si produce il biometano, per renderlo ancora più sostenibile”. La maggior parte delle relazioni era comunque pro-biometano. Marco Lucà, n.1 di Blu Way, ha illustrato le finalità del progetto sul biometano liquefatto (Bio GNL), che sta trovando sempre più largo impiego nel trasporto pesante. E Raffaele Bissoli, HSEQ Manager di TotalEnergies, ha aggiunto che “La produzione di biometano è sicuramente uno tra gli esempi attuali e migliori di economia circolare”.

SECONDO NOI. Giusto dare spazio a tutte le posizioni, il tema del biometano va approfondito e ci riserviamo di farlo. Con la giusta premessa di Roggiolani: basta guerre e contrapposizioni tra lobby economiche: guardiamo ai fatti e a quel che dicono gli scienziati.

