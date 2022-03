Il bello del rincaro dell’energia: la provocazione

Il bello del rincaro dell’energia: parlarne è una provocazione? È che ci dà la percezione di quanto questa sia preziosa e ci insegna a evitare gli sprechi. Cosa che il pianeta ci chiama a fare da sempre. Ma si tratta di argomenti ai quali i più si sensibilizzano solo nel momento ci toccano i portafogli. Un peccato, no?

Il bello del rincaro dell’energia: più consapevolezza

Porto spesso l’esempio del portafogli, perché credo possa essere molto chiaro. Chi è abituato a utilizzare i contanti spende tendenzialmente meno di chi utilizza i pagamenti elettronici. Perché rapporta il prezzo di ciò che acquista a quanto denaro ha in un determinato momento nel portafogli. Chi invece utilizza metodi di pagamento elettronici è generalmente portato a spendere di più. Perché rapporta i prezzi di ciò che acquista al proprio conto in banca. E un meccanismo del genere scatta anche all’aumentare e al diminuire del costo dell’energia. Quando aumenta, si tende a essere molto più attenti nei consumi. Molti centellinano l’utilizzo, valutano con molta più attenzione se lasciare accesa l’insegna di un negozio, o la sua illuminazione interna la notte. Sul web spopolano i contenuti legati alle tecniche di risparmio. Scattano ad esempio i consigli su come si possa cuocere la pasta portando ad ebollizione l’acqua e poi spegnendo la piastra, sullo spegnimento degli elettrodomestici in standby e molti altri.

Il bello del rincaro? È nel consolidare abitudini che dovremmo avere sempre

Noi stessi di Vaielettrico abbiamo pubblicato ad esempio i consigli utili per risparmiare alla guida di un’auto a batterie. E in generale su come comportarsi da un punto di vista dell’acquisto dell’energia stessa. Certo, tutti ci auguriamo che presto i costi tornino a scendere. E che in un futuro non troppo lontano, con l’aumento delle quote di rinnovabili, il costo dell’energia possa tornare a valori più sostenibili. Ma non sarebbe fantastico se potessimo anche a quel punto mantenere le sane abitudini di ottimizzazione delle risorse? Un costo più basso dell’energia non deve essere un buon motivo per sprecarla senza criterio.

“Si conosce il prezzo di tutto, ma non si conosce il valore di niente”

Questo è quanto scriveva Oscar Wilde alla fine dell’Ottocento. Per molti versi vale ancora oggi. Ma non sarebbe bello se invece gli alti prezzi con i quali ci confrontiamo per l’energia (e i carburanti) ci portassero il beneficio di educarci a un utilizzo attento delle risorse? Il valore resta anche quando questa risorsa è disponibile a un prezzo inferiore! Se impareremo questo, potremo fare molto di più in futuro con la stessa quantità di energia. E vivere in un mondo più sostenibile e pulito. L’auto elettrica è un veicolo che ha un basso impatto ambientale, certo, ma un impatto ce l’ha. Inquina meno di tutte le altre, ma inquina. E guidarla non ci autorizza ad abusarne. Nemmeno se già oggi possiamo alimentarla attraverso l’utilizzo di energia 100% rinnovabile. Se desideriamo un equilibrio ambientale per il pianeta, non dobbiamo credere all‘illusione dell’impatto zero, delle “zero emissioni”. L’auto elettrica può darci una grande mano in questa direzione, ma solo se lasceremo che questi anni ci insegnino il valore dell’energia.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—