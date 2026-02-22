Il baule “aerodinamico” che aumenta autonomia (+7%) e capacità di carico







Il nuovo Thule Arcos Box – un baule aerodinamico rigido da installare sul gancio di traino – non è solo uno spazio extra per i bagagli, ma nei test svolti su auto elettriche può contribuire a migliorare leggermente l’autonomia grazie al suo impatto sull’aerodinamica. E’ la conclusione del lungo test pubblicato da Automobile Propre, testata francese specializzata in mobilità sostenibile e auto elettriche.

Un baule diverso: montaggio posteriore e aerodinamica

Il Thule Arcos Box non è un tradizionale baule da tetto, ma si monta sul gancio di traino dell’auto. Questo posizionamento – basso e dietro al veicolo – non aumenta la superficie frontale come accade con i bauli da tetto e, nella maggior parte dei casi, modifica in modo positivo i flussi d’aria dietro al veicolo.

Secondo il test di Automobile Propre, l’Arcos Box aiuta a “chiudere” la scia aerodinamica lasciata vuota dietro l’auto, riducendo le turbolenze rispetto a un veicolo completamente “nudo”. Questo effetto può tradursi in una diminuzione della resistenza aerodinamica e in un leggero risparmio di energia durante la marcia.

I numeri del test (a velocità costante)

Nel test, le misurazioni sono state condotte su auto senza box e auto con il box Thule Arcos a velocità costanti su tratti simmetrici per isolare l’effetto del box:

A 70 km/h , la differenza di consumo tra auto con e senza Arcos Box era minima.

, la differenza di consumo tra auto con e senza Arcos Box era minima. A 90 km/h , si notava un risparmio medio di circa il 2-3 % nella consumazione.

, si notava un risparmio medio di circa il 2-3 % nella consumazione. A 110 km/h , il guadagno cresceva intorno al 4-5 % .

, il guadagno cresceva intorno al . A 130 km/h, la diminuzione di consumo raggiungeva circa 7 %, con un aumento dell’autonomia possibile fino a circa una ventina di chilometri in più su una batteria completamente carica.

Questi risultati sono da considerarsi teorici e riferiti a condizioni molto controllate, ma indicano che il profilo aerodinamico del bagagliaio può giocare un ruolo significativo nelle prestazioni delle auto elettriche su tratti autostradali a velocità sostenute.

Confronto con i bauli tradizionali

Un baule da tetto, anche se ben profilato, aggiunge resistenza frontale e di solito riduce l’autonomia, soprattutto alle alte velocità. Secondo altri articoli di confronto nel mondo automotive, l’impatto aerodinamico di un baule sul tetto può tradursi in un peggioramento di 10-20 % del consumo su autostrada rispetto a una vettura senza accessori esterni.

Invece, grazie alla posizione sul retro e alla sua forma relativamente compatta, l’Arcos Box può limitare l’aria turbolenta dietro l’auto e, in certe condizioni, abbassare il consumo rispetto a una configurazione senza accessori aerodinamici.

Pro e contro per chi guida un’elettrica

Vantaggi

Spazio di carico aggiuntivo senza occupare il tetto.

senza occupare il tetto. Accesso al bagagliaio spesso preservato grazie al montaggio basso.

grazie al montaggio basso. Impatto aerodinamico favorevole in velocità di crociera.

Limiti

I benefici reali dipendono molto dalla velocità di marcia e dal profilo dell’auto .

. L’installazione richiede un gancio di traino e un’apposita piattaforma.

e un’apposita piattaforma. L’ingombro posteriore può ostacolare manovre o accesso alle colonnine di ricarica se la presa è sul retro.

Un accessorio che può “fare la differenza”

Per chi usa l’auto elettrica soprattutto su tratti extraurbani e autostradali con carichi importanti, il Thule Arcos Box può essere più che un semplice baule aggiuntivo: può diventare un’opportunità per ottimizzare l’aerodinamica e contenere i consumi. Tuttavia, i numeri di miglioramento non sono clamorosi nella guida reale quotidiana e vanno valutati caso per caso, tenendo conto di velocità, carico trasportato e tipologia di percorso.

In sintesi: il baule posteriore aerodinamico non crea un miracolo sull’autonomia, ma può ottimizzare il profilo aerodinamico dell’auto elettrica in modo sorprendentemente positivo anche rispetto alla marcia autostradale in assenza di box aggiuntivo.

Automobile Propre riporta i risultati di test effettuati anche su auto a motorizzazioni termiche, scoprendo che i vantaggi in termini di consumi sono sostanzialmente identici.