Il battery swap Nio diventa “di Stato”: un modello insostenibile?







Nio sta cambiando il modo in cui finanzia la propria rete di battery swap. A Wuhan, in Cina, i primi 36 impianti sono passati sotto la proprietà della società statale Optics Valley Traffic Company (leggi), mentre Nio Power continua a gestirli e a fornire tecnologia e competenze. È un passaggio importante per un’infrastruttura che Nio ha costruito investendo oltre 20 miliardi di yuan (2.544 miliardi di euro) e che oggi conta 4.017 stazioni di scambio batterie in Cina. Il modello punta a separare la proprietà degli asset dalla gestione operativa, riducendo il capitale necessario a Nio per continuare ad espandere la rete.

36 stazioni passano al capitale pubblico

L’accordo di Wuhan introduce in modo concreto un modello che Nio sta cercando di replicare in altre aree della Cina: il capitale pubblico possiede le infrastrutture, mentre Nio Power ne mantiene la gestione.

La società cinese ha spiegato che, dopo il trasferimento, tutti gli asset delle stazioni di battery swap già presenti a Wuhan sono detenuti da partner a capitale statale. Nio si libera così di una parte dell’investimento immobilizzato nelle infrastrutture senza rinunciare al controllo tecnologico e operativo del servizio.

Non si tratta di un’operazione isolata. Nio Power dichiara di aver stretto accordi con oltre 40 piattaforme statali e istituzioni finanziarie in 25 province e regioni cinesi, per gestire più di 800 stazioni di scambio.

Una rete da oltre 4.000 stazioni

I numeri aiutano a capire la dimensione dell’infrastruttura costruita da Nio. Al 12 agosto 2026 la rete cinese comprendeva 9.198 stazioni complessive, delle quali 4.017 dedicate al battery swap e 5.181 alla ricarica tradizionale, con 29.875 punti di ricarica.

Dall’avvio del servizio, Nio ha effettuato oltre 120 milioni di sostituzioni delle batterie e più di 200 milioni di servizi complessivi tra ricarica e scambio. A febbraio la società aveva già annunciato il traguardo dei 100 milioni di battery swap a livello globale e indicato un obiettivo di altre 1.000 stazioni nel corso del 2026.

Sono numeri che rendono difficile considerare lo scambio della batteria come un semplice esperimento tecnologico. Allo stesso tempo, la dimensione degli investimenti evidenzia il problema economico: una stazione di prima generazione costava circa 3 milioni di yuan (381.500 euro), mentre per le generazioni più recenti il costo è sceso a circa 1,5 milioni di yuan.

Il vero nodo è: chi paga le infrastrutture di scambio?

Il trasferimento a società statali affronta proprio questo punto. Per Nio significa passare da un modello asset-heavy, nel quale deve finanziare direttamente costruzione e manutenzione delle stazioni, a uno nel quale può concentrarsi maggiormente sulla gestione del servizio.

È un’evoluzione particolarmente interessante per gli utenti perchè equipara i tempi di un ieno a quelli di un rifornimento di carburante. Il rovescio della medaglia è la necessità di costruire una rete capillare e standardizzare le batterie. Una stazione deve avere spazio, automazione, batterie disponibili e sistemi compatibili con i veicoli che la utilizzano. La sostenibilità economica dipende quindi in modo decisivo dal numero di operazioni giornaliere.

È qui che si concentra il dibattito sul futuro dello scambio rapido. La ricarica tradizionale sfrutta una rete potenzialmente molto più semplice da distribuire, perché ogni automobile porta con sé la propria batteria e può utilizzare infrastrutture compatibili con standard relativamente comuni.

Il battery swap, invece, sposta una parte della complessità dall’automobile alla rete energetica. Il vantaggio è evidente nei tempi di rifornimento, ma per funzionare su larga scala richiede standard comuni, elevata utilizzazione delle stazioni e un numero sufficiente di modelli compatibili.

Nio sta provando ad affrontare proprio quest’ultimo limite. Le stazioni di quinta generazione sono progettate per gestire differenti dimensioni dei veicoli e specifiche delle batterie, mentre il gruppo ha stretto accordi nel settore dello scambio con diversi costruttori cinesi.

E cosa ci guadagna lo Stato e prenderle in carico?

In una sfida che non è più prettamente tecnologica, ma soprattutto industriale e finanziaria, la notizia dell’intervento pubblico richiama alla mente un approccio statalista e dirigistico che, se può giustificarsi in Cina, difficilmente è compatibile con le regole delle economie liberali occidentali.

Resta aperta infine una domanda: che interesse può avere lo Stato ad accollarsi gli oneri di un investimento finanziario così imponente, se non sussidiare indebitamente un’azienda privata? Una risposta può forse venire dall’ecosistema energetico, più che da quello automobilistico. Le batterie stoccate in ricarica presso le stazioni di scambio rapido possono diventare infatti accumuli al servizio delle rete, come fossero grandi BESS pagati dagli utenti automobilisti anzichè dai gestori del sistema elettrico.