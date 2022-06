Strasburgo vieta le termiche dal 2035 (ma l’ultima parola è dei 27)

Il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato il bando alle auto termiche dal 2035 (leggi). I voti favorevoli sono stati 339, i contrari 249 e 24 gli astenuti. La norma è una delle otto leggi che fanno parte del pacchetto “Fit for 55” per tagliare drasticamente le emissioni di CO2 entro il 2030 e azzerarle entro il 2050.

Passa però l’emendamento “salva Motor Valley”

Dunque fra 13 anni nessuna casa automobilistica potrà più vendere in Europa auto e furgoni alimentati a benzina, gasolio, metano o GPL. Questa la decisione del Parlamento che ha bocciato l’emendamento sostenuto da parte del Partito Popolare che si limitava ad imporre per i veicoli venduti dopo il 2035, una riduzione delle emissioni di CO2 del 90%. Questo avrebbe consentito di “salvare” una quota di auto termiche, alimentate a e-fuel, biocarburanti o idrogeno. Era sostenuto con forza dall’associazione dei costruttori italiani Anfia. Dopo il voto Anfia ha espresso la sua preoccupazione, paventando la perdita di 70 mila posti di lavoro in Italia nella filiera dell’automotive.

Passa invece l’emendamento cosiddetto “salva Motor Valley” firmato da eurodeputati italiani di tutti gli schieramenti. Prolunga la deroga alle regole Ue sugli standard di emissione di CO2 (-15% al 2025 e -55% al 2030) di cui già oggi beneficiano i produttori di nicchia. Prevede il prolungamento dal 2030 fino al 2036 della deroga per i piccoli produttori di auto di superlusso (da 1.000 a 10mila esemplari all’anno) e furgoni (da 1.000 a 22mila). L’ obiettivo è appunto salvaguardare la produzione di supercar nella motor valley dell’Emilia-Romagna.

Una maggioranza risicata: nubi all’orizzonte

Ma il phase-out delle auto termiche ha spaccato anche il Parlamento di Strasburgo, che ha varato il provvdimento con una maggioranza più risicata di quella teorica (434 favorevoli e 318 stando alle rappresentanze ufficiali dei partiti).

Quindi non è escluso che la decisione sia rovesciata nell’ultimo e definitivo passaggio del tribolato iter legislativo europeo. Quando cioè nel Consiglio europeo dovranno esprimersi i singoli Paesi. Lì ci vorrà l’unanimità di tutti i 27 governi membri dell’Unione, alcuni dei quali, soprattutto quelli del Centro Europa, sembrano decisi a fare le barricate. Diversamente si aprirà un braccio di ferro fra Parlamento, Commissione e Consiglio, il cosiddetto trilogo.

Inciampano anche riforma degli ETS e Carbon tax

Quel che è successo oggi a Strasburgo avrà in ogni caso conseguenze pesanti. Sul pacchetto clima, infatti, è andata in pezzi l’alleanza politica che regge l’Europa. E’ la cosiddetta “maggioranza Ursula” basata sull’asse fra popolari, socialisti e liberali. I primi si sono di fatto sfilati dalle posizioni di rigore ambientalista della Commissione europea e del suo presidente Ursula von del Leyen. E alleandosi con le opposizioni di destra hanno sgretolato i contenuti di importanti capitoli del pacchetto “Fit for 55”.

E’ il caso della revisione del mercato dei permessi di emissione (ETS) che ora dovrà tornare alla Commissione Ambiente nella speranza che si trovi un compromesso.

Ma si blocca anche l’introduzione della cosiddetta Carbon tax (Carbon Border Adjustment Mechanism) che tassa l’import in Europa di prodotti ad alta intensità di carbonio e del Social climate fund che stanzia fondi a favore dei soggetti fragili colpiti dalle norme ambientali più severe. Le tre misure sono state respinte dopo che destre e PPE erano riusciti a far passare emendamenti che ne avrebbero depotenziato gli effetti. Ora tutto è rispedito in Commissione Ambiente dove si cercherò un faticosissimo compromesso.

Bando alle termiche, questi gli schieramenti

Sulla legge per la messa al bando delle auto termiche gli schieramenti ufficiali erano questi.

-Contrari Partito Popolare Europeo (182 palamentari), Identità e Democrazia (73) Conservatori e Riformisti Europei (62 deputati)

-Favorevoli Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici (154 parlamentari), Liberali Renew Europe (108 iscritti), Verdi, Alleanza Libera Europea e Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica (115). Più 57 parlamentari del gruppo misto.

