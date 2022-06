Il 27 primo Forum di The Urban Mobility Council, Think Tank di Unipol

Il 27 primo Forum di The Urban Mobility Council, Think Tank...

Appuntamento a lunedì prossimo (27 giugno alle 17) negli spazi della Fondazione Feltrinelli in Viale Pasubio a Milano per il primo Forum di The Urban Mobility Council. Il Think Tank della mobilità promosso dal Gruppo Unipol con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e della Commissione Europea con rappresentanza in Italia.

Il Forum è nato con l’obiettivo di fare sintesi tra stakeholders istituzionali, università e aziende impegnate ogni giorno per costruire la mobilità sostenibile del futuro.

I focus del Forum

Il primo appuntamento del Forum si sviluppa su quattro direttrici, interconnesse, caratterizzanti la mobilità del futuro: connected mobilty, green mobility, autonomous mobility e integrated mobility. Questi i focus dei tre panel dedicati.

Gli obiettivi sono quelli condivisi con il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile a cui partecipano 25 università e relativi centri di ricerca, 24 grandi imprese tra cui UnipolSai, tutti attori protagonisti del mondo della mobilità e delle infrastrutture, con la missione di accompagnare “la transizione green e digitale in una ottica sostenibile, garantendo la transizione industriale del comparto e accompagnando le istituzioni locali a implementare soluzioni moderne, sostenibili e inclusive nelle città e nelle regioni del Paese“.

Tutti i protagonisti del progetto

Il progetto, si avvale del coordinamento scientifico del Politecnico di Milano, e vedrà protagonisti, Carlo Cimbri, Presidente Unipol Gruppo, Alessandro Felici, CEO and Founder RideMovi, Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato e Direttore Generale INWIT, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Sampo Hietanen, CEO MaaS Global, Aldo Isi, Amministratore Delegato ANAS, Matteo Laterza, Amministratore Delegato UnipolSai, Giovanni Migliarotta, Professore Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, Alessandro Morelli, Vice Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giorgio Moroni, CEO Free to X, Matteo Muratori, Chief Analyst United States Department of Energy, Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs Volkswagen Group Italia S.p.A.,

Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Cristian Pulitano, Managing Director Osseravotori Energy&Energy del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, Pierluigi Sassi, Presidente Earth Day Italia, Sergio Savaresi, Professore di automazione nei veicoli, Politecnico di Milano, Pierpaolo Settembri, Capo Unità del Coordinamento DG Move Commissione Europea, Andrea Soncin, General Manager Here Italy, Chicco Testa, Presidente FISE Assoambiente, e Giovanni Tortorici, Presidente Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto Aziendali.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —