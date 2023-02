Il 2035 secondo Mercedes, favorevole al passaggio alle emissioni zero: “Pronti a diventare completamente elettrici, dove le condizioni di mercato lo consentono”. Nel comunicato rilasciato dalla Casa di Stoccarda non si parla di idrogeno.

Il 2035 secondo Mercedes: favorevoli, ma servono più ricariche…

Il piagnisteo che sta accompagnando la decisione della UE di consentire la vendita solo di auto a emissioni zero dal 2035 non è condiviso dai grandi marchi tedeschi. Ecco quel che scrive la Mercedes: “In linea di principio, accogliamo con favore la decisione. Entro il 2030, siamo pronti a diventare completamente elettrici ovunque le condizioni del mercato lo consentano. Tuttavia, la risoluzione obbliga anche i politici a fornire le infrastrutture necessarie. Decisivo per il successo della protezione del clima nei trasporti è l’accettazione del nuovo e non solo il divieto delle tecnologie tradizionali. Il nostro obiettivo è e rimane una mobilità senza emissioni. Sfruttiamo tutte le possibilità per ridurre le emissioni in modo rapido e sostenibile. Stiamo sviluppando nuove tecnologie di propulsione sempre più efficienti e le mettiamo su strada“. La Casa tedesca parla di un passo strategico da “electric first” a “electric only“, “accelerando la trasformazione verso un futuro senza emissioni e guidato dal software“.

Gli e-fuels? “Meglio caricare elettricità green direttamente nella batteria…”

La Mercedes ricorda poi che la sua gamma comprende già 9 modelli elettrici (più la smart): EQA, EQB, EQC, EQE, EQE SUV EQS, EQS SUV, EQV, EQT. E che

dal 2022 offre veicoli elettrici a batteria (BEV) in tutti i segmenti in cui il marchio è presente. Dal 2025, tutte le nuove architetture dei veicoli saranno puramente elettriche: nello stesso anno verranno introdotte 3 nuove architetture EV. Non si vedono sviluppi concreti, invece, per gli e-fuels: “Consideriamo gli eFuels un’opzione per la flotta esistente. I combustibili rigenerativi possono contribuire a ridurre la percentuale di combustibili fossili. Questa può anche essere una soluzione per navi o aeroplani. Tuttavia, per motivi di efficienza energetica, è meglio caricare l’elettricità verde direttamente nella batteria. La conversione dell’elettricità verde in eFuels è un processo che riduce l’efficienza energetica“.

