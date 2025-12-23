Il 2035 “flessibile” dell’auto Ue: una boccata d’ossigeno, ma a breve termine

La retromarcia dell’Europa sulla scadenza del 2035 presenta più rischi che opportunità. E comunque è una riforma «di cui non c’era bisogno» dice a Fuoco Amico Massimiliano Bienati, responsabile Politica dei Trasporti di ECCO Climate, think tank italiano sulla transizione energetica e climatica. Analizzando nel dettaglio “tecnico” le misure di flessibilità adottate da Bruxelles, Bienati conclude che la nuova disciplina darà «vantaggi di breve periodo» all’industria automobilistica europea, premierà alcuni Paesi e alcuni settori della filiera, ma, seminando nuovi dubbi e nuova incertezza, non risolverà la crisi in atto e addirittura potrebbe aumentare i ritardi tecnologici europei rispetto a cinesi e americani.

Le nuove regole e il groviglio delle compensazioni

Per cominciare, Bienati ci aiuta a chiarire i risvolti più oscuri del nuovo regolamento. Nel 2035, le emissioni medie di CO2 delle flotte messe in commercio nell’Ue da ogni costruttore dovranno calare del 90% rispetto ai livelli 2021, che erano di 110 grammi di CO2 al km. Quindi dovranno scendere a 11 grammi per km di media per l’intera flotta. Tale limite si potrà raggiungere vendendo auto 100% elettriche – calcolate come ad emissioni zero allo scarico -, più una quota di auto con motore termico, ibride e ibride plug-in.

E-car europea: un jolly da spendere bene

Quante? Una termica ogni 9 elettriche, come verrebbe logico pensare? No: la faccenda è molto più complessa. Ogni car maker, infatti, potrà adottare un mix diverso, giocando sulle cosiddette compensazioni. La principale riguarda le “famose” e-car europee che varranno più delle elettriche tradizionali. Per l’esattezza 1,3 volte in più. Ovvero non 100% zero emissioni, ma addirittura -30%. In termini assoluti, ognuna di queste piccole utilitarie, lunghe non più di 4,2 metri, con un peso non superiore a un limite che verrà fissato negli allegati tecnici e con il 70% almeno di componenti Made in Europe, “libererà” dalla media complessiva delle flotte 33 gCO2/km. In altre parole, basteranno tre e-car vendute per consentire di aggiungere in flotta una vettura con motore termico.

L’acciaio verde che può salvare l’ILVA

La seconda compensazione riguarderà l’utilizzo di acciaio verde, ovvero ottenuto catturando la CO2 emessa per produrlo. Questa, sottolinea Bienati, potrebbe rappresentare una grandissima opportunità per ILVA, la più grande acciaieria d’Europa e quella che potrebbe diventare un campione assoluto dell’acciaio decarbonizzato approfittando della totale ristrutturazione in atto.

La terza compensazione si otterrà alimentando i motori termici con miscele di carburanti fossili e carburanti alternativi. Cioè carburanti sintetici (e fuel), o di origine biologica (bio fuel) se prodotti usando scarti agricoli o colture non in competizione con quelle alimentari.

I bio carburanti, tanta roba per l’Italia

I bio carburanti sono un altro punto di forza per l’Italia, già molto avanti nel loro sviluppo. Dei 6 miliardi di litri stimati come volume complessivo immesso sul mercato, gran parte potrebbe essere appannaggio dell’industria italiana della raffinazione. L’acciaio verde potrà compensare non più del 7% delle emissioni in eccesso, i carburanti alternativi al massimo il 3%. Su entrambi i fronti, commenta Bienati «per l’Italia è tanta roba. Chi si lamenta deve spiegarci perchè».

Quante termiche dopo il 2035? Il 25% dell’immatricolato

Mettendo assieme i diversi elementi di flessibilità «si stima che veicoli con motore termico, da solo o ibrido elettrico, potranno continuare a coprire circa il 25% del mercato europeo anche dopo il 2035». In numeri assoluti si potrebbe arrivare attorno a 3 milioni di immatricolazioni all’anno. Quanto basta per «garantire ampi margini di guadagno alla filiera termica che oggi lavora su impianti già ammortizzati». E «una bella boccata d’ossigeno nel breve termine» per chi, come Stellantis, è in ritardo nella conversione alla tecnologia elettrica.

Ma presto il mercato le abbandonerà. E allora…

Resta da vedere se l’ossigeno in più andrà a remunerare gli azionisti o in investimenti sul futuro. Un futuro che sarà comunque elettrico, «non per vecchie e nuove imposizioni, ma perchè così vorrà il mercato ma per pura convenienza economica».

Concludendo: Italia e Germania hanno ottenuto più tempo per ristrutturare la propria industria automotive. Se sarà tempo guadagnato o tempo perso dipenderà dalla bravura dei costruttori europei nel cavalcare la transizione elettrica e dalla politica industriale dei rispettivi governi nell’accompagnarli.