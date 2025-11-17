Il 2035 di Elkann: dopo solo auto elettriche? “Una pia illusione”

Il 2035 di Elkann: un futuro di sole auto elettriche? Una pia illusione secondo il n.1 di Stellantis. Che chiede di salvare ibridi plug-in, range extender e combustibili alternativi.

Il 2035 di Elkann: “La UE cambi rotta se vuole salvare l’automotive”

L’industria, in particolare quella dell’auto, vuole restare competitiva e rimanere un pilastro dell’economia? Saranno necessari numerosi cambiamenti politici da apportare al piano della Commissione europea sull’auto, che sarà presentato il 10 dicembre. Ne è convinto il presidente di Stellantis, John Elkann, che, in un’intervista a Politico, spiega che il principale punto interrogativo per le Case è come la Commissione riformulerà le norme per il 2035. Che, di fatto, equivalgono a un divieto dei motori a combustione interna. “Va bene l’iniziativa sulle auto di piccole dimensioni “, annunciata nel discorso sullo stato dell’Unione il 9 settembre da Ursula von der Leyen, ha detto Elkann. Ma “oggi è solo un concetto, non sono ancora stati definiti i dettagli. Il 10 dicembre sarà necessario affrontare la questione delle normative. Se questo aspetto non sara’ affrontato, l’auto elettrica rimarrà un wishful thinking, una pia illusione”, che non si basa su fatti concreti.

Vanno consentiti anche ibridi plug-in, range extender e combustibili alternativi per motori tradizionali

Stellantis, spiega il presidente, non sta chiedendo modifiche dell’obiettivo fissato per il 2035. Ma vuole che dopo quella data siano consentiti ibridi plug-in, range extender e combustibili alternativi in grado di alimentare i motori a combustione. Stellantis chiede poi che i target per i veicoli commerciali leggeri (Lcv) siano modificati immediatamente: “La normativa attuale colloca gli Lcv nella stessa categoria delle autovetture e li sottopone alla stessa regolamentazione. Gli Lcv devono essere separati dalle auto. E gli obiettivi per i veicoli commerciali dovrebbero essere modificati“, ha detto. Stellantis vuole che gli obiettivi intermedi da qui al 2035 siano calcolati sulla media sia per gli Lcv sia per le auto. Analogamente a quanto fatto per l’obiettivo del 2025 che le Case auto dovevano raggiungere, che è stato modificato in una media su tre anni. Invece di un obiettivo fisso per il 2030, l’industria dovrebbe poter calcolare la media delle emissioni su cinque anni, dal 2028 al 2032.