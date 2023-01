Il 2022 in 500e di Maurizio: tutto bene viaggiando in città, ma i viaggi lunghi? Vediamo la sua esperienza. Maurizio si aggiunge ai tanti lettori che raccontano il loro anno elettrico. In fondo all’articolo trovate i link alle puntate precedenti.

Il 2022 in 500e di Maurizio: “Carico nel box e la uso al 90% in città”

di Maurizio Moro

“V i descrivo la mia esperienza per il mio primo anno in elettrico. Dal Febbraio 2022, sono possessore di una Fiat nuova 500e, con batteria 42 kWh (la maggiore disponibile su questa vettura). Premessa: ho la possibilità di caricarla in box e la utilizzo per il 90% in città, due condizioni, secondo me, non fondamentali ma quasi, per l’utilizzo di questo tipo di vettura. Durante l’anno lavorativo quindi nessun problema di autonomia o ricarica, guida sportiveggiante e molto divertente (sempre nel rispetto dei limiti e del codice della strada). Ho fatto qualche puntata in Lombardia (io risiedo in provincia di Torino), quindi andata senza ansie, ricarica in loco e ritorno senza problema alcuno. Mi piace soffermarmi sul primo vero viaggio che abbiamo voluto intraprendere per Capodanno. Siamo in tre (due adulti ed una figlia 17enne), nessuno di altezza “esagerata” (io sono 1,70 m., moglie e figlia 1,65 ca). Quindi si viaggia discretamente comodi, specialmente nei posti anteriori, ma anche mia figlia sul sedile posteriore viaggia benino “ .

“Come ho pianificato il nostro primo viaggio lungo”

“ Il viaggio va pianificato con attenzione (non avendo ancora la possibilità di fermarsi al primo autogrill e fare il pieno), ma detto ciò è stato agevole, senza brutte sorprese. Siamo partiti da Torino, meta la Versilia, con la batteria al 100%. Abbiamo pianificato una prima sosta a Tortona, dopo i primi 120 km, in un centro commerciale con colonnine rapide a 350kW (la 500e ne assorbe 85). Arrivo col 40% di batteria e dopo una sosta di 40 minuti (nel frattempo colazione e shopping presso il centro stesso), ripartenza con batteria al 90%, sufficiente a raggiungere la seconda tappa. La seconda sosta è stata pianificata presso un area di servizio a Brugnato (subito dopo Genova), con colonnine rapide da 350kW. Sosta di 20 minuti e carica sufficiente a raggiungere la nostra meta finale Lido di Camaiore. A poche centinaia di metri dall’hotel dove abbiamo soggiornato, un parcheggio con colonnina Enel X Way da 22kW (la 500 in AC ne assorbe massimo 11. In due ore (tempo di fare il check-in in albergo ed una doccia) l’auto era al 100% “ .

Il 2022 in 500e: più viaggi e più ti passa l’ansia da ricarica

“ Il giorno successivo puntata a La Spezia e treno per una gita alle Cinque Terre. La sera ritorno (totale 130km, quindi nessuna ricarica). Tornati in albergo altra ricarica da Enel X e ripristinato la batteria al 100%. Dalla Versilia ci siamo spostati in Liguria, ad Andora, pianificando una sosta (anche qui poco più di 20 minuti, colonnine fast) nell’area di servizio Sant’Ilario (Genova). Siamo arrivati a destinazione senza problemi o ansie da autonomia. Il rientro su Torino il giorno dopo partendo da Andora con batteria al 73% e sosta pianificata all’outlet di Mondovì. Mentre facevamo shopping, l’auto si è ricaricata (in circa 40 minuti), fino al 90% con colonnine fast nel parcheggio dell’outlet. Questo ci ha permesso di arrivare a casa con batteria oltre il 40%, evitando la paura (che un pochino ti accompagna sempre), di rimanere senza energia. Conclusione: viaggio positivo, che ha contribuito ad eliminare le ansie da ricarica che puoi avere, soprattutto con auto pensate soprattutto per la città. Bisogna avere un po’ di pazienza (neanche troppa, in verità, per le ricariche) e pianificare prima il viaggio (semplice, con le app) “ .

