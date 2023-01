Il 2022 di Antonio in ID.4: 30mila km ok

Il 2022 di Antonio in ID.4: 30 mila km senza problemi né ansia da autonomia. E con il racconto del viaggio più recente, in Austria. Antonio si unisce ai lettori che raccontano il loro 2022 in elettrico. Abbiamo già pubblicato i resoconti di: Michele con la Ford Mustang Mach-e (qui e nella foto). Carlo con la Tesla Model 3 (qui). Christian e Antonio con la Skoda Enyaq (qui). Guido con la Model 3 SR (qui). Roberto con la Nissan Leaf (qui), Paolo Mariano con la VW ID.3 (anche in questo questo VIDEO), Fulvio con la Corsa-e e Silvio con la Zoe (qui). E a voi com’è andata? Raccontatelo a info@vaielettrico.it, con foto o video.

Il 2022 di Antonio in ID.4 (ha anche una Zoe e uno scooter elettrico)

di Antonio Barbato

“Vi scrivo per raccontarvi il mio 2022 in elettrico e l’ultimo viaggio fatto a Natale in Austria. Vi seguo da più di due anni, già prima di passare in elettrico. L’anno 2022 posso dire che per me è stato un’ottimo anno, ho percorso più di 30.000 km. In totale da agosto 2021, quando ho ritirato la mia Volkswagen ID.4 77kW, a fine anno sono arrivato a 45.000 km. Ho acquisito tanta esperienza, confidenza e sicurezza che ormai viaggiare in elettrico per me e talmente rilassante che ormai l’ansia da autonomia non so più cosa sia. Nel mese di marzo convinco anche mia moglie a passare in elettrico, ecco che vendiamo la sua Volkswagen T-Cross a benzina e prendiamo una Renault ZOE. Che dire, a oggi super contenta dell’acquisto. A maggio mi faccio un piccolo regalino: vendo il mio scooter Piaggio MP3 250 e compro il mio primo scooter Elettrico SEAT MO’ 125, è inutile che vi dica che la scelta è stata più che azzeccata, super soddisfatto.

Il primo viaggio lungo? Da Perugia alla Calabria

“Abito in provincia di Perugia, e l’anno 2022 è iniziato a febbraio con un bel viaggio per l’11° compleanno di mio figlio a Mantova di due giorni, viaggio tranquillo senza nessun problema, percorsi poco più di 700 km. Durante l’anno altri viaggi medi /lunghi di percorrenza. Visitando città come Napoli, Caserta, Civitanova Marche (MC), Fano (PU), Reggio Emilia, dove ho partecipato alla parata auto elettriche nel mese di ottobre, (600 km), ecc. Quest’estate, come già vi ho raccontato in un altro resoconto, ho trascorso le vacanze con la famiglia in Calabria. È stato il mio primo vero viaggio lungo, considerando che da Napoli a scendere in Calabria le colonnine sono così poche che scoraggerebbero chiunque ad affrontare 800 km. Il viaggio l’avevo programmato alla perfezione e di fatto è andato tutto come previsto.

Il Natale in Austria, tra ricariche e mercatini…

Per chiudere l’anno avevo voglia di fare un bel viaggio e così insieme a mia moglie decidiamo di passare un Natale diverso dagli altri con un bel viaggio in Austria. Programmiamo le tappe dove fermarci e pernottare, partenza mattina del 23 dicembre:

prima tappa di una notte a Trento (km 450), con visita ai mercatini a la città;

seconda tappa Trento – Salisburgo (360 km) due notti, trascorso lì il Natale;

terza tappa Salisburgo – Vienna (300 km), una notte;

quarta tappa Vienna – Innsbruk (480 km), una notte;

quinta e ultima tappa Innsbruk – Verona (270 km), una notte.

Ritorno a casa il 29 dicembre Verona – casa (370 km).

In tutto 2.330 km spendendo circa 100 euro

Percorso in totale 2.330 km con la più calma e tranquillità, avevo visto il percorso che dovevo fare e di colonnine era pieno. Avevo comprato tre abbonamenti Flat di Enel X Way, perché molte colonnine in Austria andavano in roaming. E lungo il percorso c’erano molte Ionity. Alla fine del viaggio dei tre abbonamenti mi è quasi avanzato uno, ho calcolato una spesa di circa 100€ di kWh, sfruttando più di una colonnina gratis offerta dalla A22 del Brennero. Ed ecco che è stato un viaggio economico in termini di spese dei consumi.Come già detto, ormai io viaggio talmente tranquillo in elettrico che il mio concessionario mi chiede sempre delle informazioni (quali io non ho avuto da loro). La mia Volkswagen ID.4, come ben sapete, non ha un gran software, però per i resto è fantastica comoda, spaziosa e silenziosa. E il sistema Adas funziona alla perfeziona. mi ha permesso fare questo viaggio senza stancarmi tanto.

Il 2022 di Antonio in ID.4: se ricarichi a casa coi pannelli…

L’auto elettrica, tipo la mia, ha un costo iniziale che purtroppo in molti non possono permettersi. Però si guadagna col tempo, se l’auto viene usata molto, basti pensare che ancora non ho effettuato il tagliando: dovrò farlo ad agosto del 2023 e sicuramente avrò più di 60.000 km. Quindi: spese pari a zero su tanti km. percorsi. Io ho la fortuna di ricaricare a casa con pannelli fotovoltaici, ma anche se non si ha questa possibilità ci sono dei abbonamenti tipo quello di Enel X che sono ottimi.Quindi, secondo me, se avete la possibilità passate in elettrico: non vi pentirete, basta cambiare un po’ di abitudini e ne guadagnerete sicuramente, visto i prezzi dei carburanti.