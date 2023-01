Il 2022 anno nero per Tesla (e per Musk)?

Il 2022 anno nero per Tesla (e per Elon Musk)? Sui media internazionali (anche italiani, come il Corriere) sta passando questo messaggio. Ma è proprio così?

Il 2022 anno nero per Tesla? I media lo raccontano così…

Due fattori hanno concorso a questa rappresentazione. Il primo è l’affannosa scalata di Musk a Twitter, costata una fortuna, sia in termini di quattrini, sia in termini immagine. Il secondo è il vistoso calo che le quotazioni di Tesla hanno patito sulla Borsa di Wall Street. Un crollo dovuto anche alle azioni che Musk ha frettolosamente messo sul mercato proprio per finanziare l’assalto a Twitter. Tutte vicende che poco hanno a che fare con il reale andamento di Tesla sul mercato dell’auto elettrica e della produzione da rinnovabili. Ovvero i settori che a noi stanno a cuore. Davvero questo business ha messo la marcia indietro, come molti media sostengono, sperando che Tesla e l’elettrico siano bolle destinate a sgonfiarsi? I numeri non sono come le grida dell’Azzeccagarbugli, puoi rigirarli come ti pare, ma alla fine la verità viene a galla e racconta una storia diversa.

Le vendite? Battuti tutti i record, ancora una volta

Partiamo dalle vendite: per la prima volta Tesla ha venduto più di un milione di auto, a prezzi che partono da 50 mila euro, non bruscolini. Per la precisione: 310.048 consegne nel primo trimestre (+67%). 254.695 veicoli nel secondo trimestre (+23,4%) e 343.830 (+42%) nel terzo. I dati del periodo ottobre-dicembre si conosceranno a breve, ma gli analisti si aspettano un altro trimestre record. Tutto questo a fronte di profitti per svariati miliardi di dollari, nonostante che Tesla abbia continuato a investire cifre enormi per portare a regime due Giga-Factory (Austin, nel Texas e Grunheide in Germania). E anche per completare la rete di ricarica più importante al mondo, i Supercharger, arrivati già a fine settembre a quota 38.883.

Eh, ma la quota di mercato mondiale ora scende…

Eh, si obbietta, ma la quota di Tesla nel mercato globale delle auto elettriche comincia a scendere…Onestamente era difficile pensare che con la produzione messa in campo dai marchi storici (e soprattutto dai nuovi cinesi) negli ultimi anni mantenesse una market-share del 30% e più. Anche il più stupido degli imprenditori sa che è meglio avere il 12% di un mercato da 10 milioni di auto (dati 2022) che il 30% di un business che vale infinitamente di meno. Nonostante l’arrivo di una concorrenza sempre più agguerrita, Tesla stacca nettamente tutti i competitor, come mostra il grafico qui sopra. Con una gamma ristretta e costi di produzione ben inferiori rispetto alla concorrenza (lo dice la Volkswagen, non noi). E margini di guadagno tali da consentirle di variare i prezzi delle auto a seconda delle necessità del momento, altra arma in più rispetto a competitor, molto più ingessati.

Il 2022 anno nero per Tesla? I fatti dicono il contrario

Non dimentichiamo infine che Tesla resta all’avanguardia nel software (con aggiornamenti da remoto arrivati ben prima dei competitor). E che anche nella guida autonoma resta un riferimento per la concorrenza, con il progressivo rilascio negli Stati Uniti della sua versione beta Full Self-Driving. E poi c’è il settore rinnovabili: Tesla ha raggiunto le 500.000 installazioni di pannelli solari e tetti a dicembre, nonostante i problemi di approvvigionamento. Lanciando il programma Virtual Power Plant, per creare grandi stoccaggi distribuiti di energia nelle abitazioni, anche a supporto di eventuali blackout della rete. Un test è già stato effettuato in California, con oltre 3.600 case a fornire energia alla rete. Insomma, al di là degli inciampi personali di Musk, parlare di 2022 nero è un’enorme sciocchezza. Qualsiasi imprenditore metterebbe la firma per un anno del genere. Ma forse per Tesla è meglio così: la concorrenza e i media continuano a sottovalutarla, come hanno sempre fatto. E lei continua a crescere.