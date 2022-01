Il 2021 di Tesla a quota 936 mila auto vendute

Il 2021 di Tesla si è chiuso con 936 mila auto vendute: nuovo record, ben oltre le attese degli analisti di Borsa. Facile prevedere un 2022 molto sopra il milione.

Il 2021 di Tesla: 308 mila consegne negli ultimi tre mesi, un nuovo record

La Casa di Elon Musk nell’anno appena chiuso ha consolidato la sua leadership mondiale nell’auto elettrica. E gli ultimi tre mesi dell’anno non hanno fatto che confermare questo trend: prodotte più di 305.000 auto e consegne a quota 308.000. I dati sono stati diramati già domenica 2 gennaio da Austin, nel Texas, da quello che è ormai il nuovo quartier generale di Musk. Specificando che questo grande successo poggia quasi interamente sulle spalle di due prodotti: Model 3 e Model Y. A queste due auto si devono 911.208 immatricolazioni, su un totale di 936.172. Marginale il contributo delle due auto più costose, Model S e Model X, ferme a 24.964 consegne anche a causa di grossi problemi di produzione. Lo scatto avvenuto nel quarto trimestre è considerevole, se si considera che nei tre mesi precedenti le auto prodotte erano state 237 mila, circa 68 mila in meno.

Un altro segnale molto forte a Volkswagen & C.

A questo punto ci si comincia a chiedere dove può arrivare Tesla, anche grazie all’imminente entrata in produzione della fabbrica europea di Grunheide, in Germania. E soprattutto ci si interroga sulle potenzialità del marchio americano se Elon Musk decidesse veramente di dare il via libera a un’auto più economica. Da tempo si parla di piani molto avanzati per il lancio della Tesla Model 2, un’auto da inserire nella fascia di mercato tra i 30 e i 40 mila euro (meno eventuali incentivi). Una prospettiva vista con terrore soprattutto dai grandi marchi tedeschi, che già cominciano a sentire il fiato sul collo di Tesla nei mercati premium più redditizi. Anche perché Musk non ha dimostrato solo di saper costruire auto desiderate, con prestazioni e autonomie decisamente all’avanguardia. Sta confermando di saperlo farlo con costi produttivi molto competitivi e in continua discesa, come più volte sottolineato dal numero 1 di Volkswagen Group, Herbert Diess.