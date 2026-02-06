Ikea introduce in Italia i camion Mercedes e-Actros 600

Ikea avvia in Italia un progetto strutturato di logistica stradale green, puntando sui camion elettrici Mercedes-Benz eActros 600. Insieme al partner LC3 Trasporti, il gruppo svedese prevede di mettere in strada oltre dieci mezzi pesanti elettrici entro il terzo trimestre del 2026, due dei quali sono già operativi.

L’iniziativa riguarda una parte strategica della catena logistica di Ikea in Italia, con operazioni quotidiane che includono il trasporto container dai porti di Genova e La Spezia, i collegamenti con il centro distributivo di Piacenza e le consegne giornaliere verso i negozi del Nord Italia. Un ambito dove fino a oggi il diesel è stato praticamente insostituibile.

LC3 Trasporti, un operatore già rodato sull’elettrico

Per LC3 Trasporti non si tratta di un debutto assoluto. L’operatore logistico italiano è stato infatti il primo cliente in Italia a ricevere l’eActros 600, nel maggio 2025, per servizi svolti per Lidl. In quell’occasione era stato annunciato un ordine complessivo di 30 camion elettrici, senza specificare la ripartizione tra i diversi clienti.

Ora emerge con chiarezza che più di 10 unità saranno dedicate alle attività Ikea. Due camion sono già in servizio, mentre il completamento della flotta è previsto entro l’autunno 2026, segnando uno dei progetti più rilevanti di trasporto pesante elettrico su scala nazionale.

Oltre un milione di km l’anno a impatto zero

Secondo le stime, i camion elettrici destinati a Ikea percorreranno oltre 1,2 milioni di chilometri all’anno, evitando le emissioni che sarebbero state prodotte da equivalenti mezzi diesel. Un risultato significativo, soprattutto se si considera che parliamo di trasporto a medio-lungo raggio, uno dei segmenti più difficili da elettrificare.

Accanto al beneficio climatico, c’è anche quello acustico: l’eActros 600 è molto più silenzioso rispetto a un camion tradizionale, un vantaggio non secondario per le consegne notturne in aree urbane o residenziali, sempre più regolamentate anche in Italia.

Il ruolo strategico dell’eActros 600

Per Daimler Truck, che produce l’eActros 600, il progetto rappresenta una validazione sul campo del proprio camion elettrico di punta. Si tratta del primo autoarticolato 100% elettrico del costruttore tedesco pensato per il lungo raggio ed è in produzione di serie dal novembre 2024.

Il modello utilizza una batteria LFP da 621 kWh e dichiara un’autonomia fino a 500 km in condizioni ideali. Numeri che, pur richiedendo un’attenta pianificazione delle missioni e delle infrastrutture di ricarica, iniziano a rendere credibile l’elettrico anche nel trasporto pesante europeo.

Una spinta per l’autotrasporto green italiano

Il progetto Ikea-LC3 arriva in una fase in cui l’Italia sta ancora costruendo le basi per l’elettrificazione dell’autotrasporto: infrastrutture dedicate, regole chiare e modelli economici sostenibili.

In questo contesto, iniziative del genere hanno un valore che va oltre i singoli numeri. Dimostrano che, almeno su alcune tratte e con clienti strutturati, il camion elettrico può già oggi sostituire il diesel, riducendo emissioni e rumore senza compromettere l’efficienza operativa.