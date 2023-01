I mobili Ikea arrivano a casa dei clienti con mezzi elettrici. Si parte a febbraio da Roma e Milano con 80 veicoli a batteria per 230.000 consegne ogni anno. Sempre nel 2013 entreranno in servizio altri 100 furgoni a emissioni zero per coprire le aree di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Salerno, Torino e Gorizia. Quasi un giro d’Italia.

Un quarto delle consegne nazionali sarà fatta con mezzi elettrici

La multinazionale mira alla transizione energetica: “A Milano e Roma da febbraio si potranno garantire ai clienti il 100% delle consegne al piano realizzate esclusivamente con veicoli elettrici“. Gli 80 mezzi saranno suddivisi “in modo da coprire uniformemente le aree metropolitane di competenza. Un quarto di tutte le consegne al piano a livello nazionale sarà così ad emissioni zero“.

“Le trasformazioni che riguardano i centri urbani, le nuove modalità di vendita come l’e-commerce e le abitudini dei clienti in rapida evoluzione, con una domanda crescente di prodotti per l’arredamento, richiedono una risposta sostenibile nel lungo periodo.” Queste le parole di Veronica Garavaglia, Country Customer Fulfilment Manager di Ikea Italia.

In arrivo 250 colonnine nei parcheggi dei negozi

Da Ikea non si va veloci, non a caso c’è il servizio bar e ristorante, e si può restare delle ore. Un tempo ideale per ricaricare l’auto. Per questo la multinazionale installerà in tutte le aree parcheggio dei negozi e del centro distributivo di Piacenza altre 250 colonnine di ricarica a disposizione di clienti, dipendenti e fornitori.

Chiaro l’impegno sul clima e si ricorda “La partnership di IKEA (gruppo Ingka) con C40 per garantire che le principali città del mondo possano raggiungere gli obiettivi più ambiziosi dell’Accordo di Parigi a livello locale“.

Tutte le città interessate alla transizione energetica

Il piano di implementazione prevede l’introduzione entro l’anno di ulteriori 100 veicoli elettrici che andranno a servire le aree di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Salerno, Torino e Gorizia.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico.it –