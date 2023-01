Iguana Foiler: prima barca elettrica anfibia che vola a 30 nodi

Con Iguana Foiler nasce la prima barca anfibia elettrica che naviga e si sposta su terra con i cingoli. Gran potenza con un fuoribordo da 300 Cv equivalente.

La prima barca anfibia elettrica

L’alleanza è tra i francesi della Normandia del cantiere Iguana-Yachts con i produttori norvegesi di fuoribordo Evoy che hanno fornito un motore elettrico da 300 Cv equivalente per dare potenza a Iguana Foiler che grazie alle “ali marine” riduce i consumi e aumenta l’autonomia.

Non è una casualità che questa barca anfibia sia stata pensata e disegnata in Normandia dove, come sottolineano dal cantiere, si è più soggetti alle maree. Il difficile accesso al mare è superato con “barche fuoristrada” che navigano in mare aperto. Il sogno è realizzato da Antoine Brugidou. Inizia la sua avventura imprenditoriale nel 2008 e nel 2011 vara la sua prima Iguana 24. Il marchio ha successo e le sue barche approdano in 20 paesi in 6 continenti. Sono utilizzate “per tutti gli scopi: dagli sport acquatici e taxi ai tender per superyacht”. Iguana Folier è la versione elettrica dell’Iguana con i cingoli che si vedono nell’ultima foto in basso.

La scheda tecnica di Iguana Foiler

Un fuoribordo elettrico Evoy da 300 Cv per un’autonomia da 50 miglia nautiche

Scafo francese, motore norvegese con il fuoribordo elettrico Evoy da 300 Cv equivalente che fa volare Iguana Foiler a 30 nodi. I consumi sono ridotti grazie ai foil – il cantiere sostiene un risparmio del 50% – e si annuncia un’autonomia da 50 miglia con una velocità media a 22 nodi. L’alimentazione è assicurata da un pacco batteria da 120 kWh.

La ricarica? “Una notte per arrivare al 100% con potenza di 22 kw. Iguana è dotata della più recente tecnologia elettrica e testato per oltre 10.000 ore“. Anni di test.

A terra con i cingoli a 6,5 km/h

Ma Iguana si muove anche a terra. A quale velocità? Siamo sui 6.5 km/h. Ma la versatilità incide sulle prestazioni e l’affidabilità? “Il carrello si apre e si blocca in posizione in 8 secondi. I cingoli si adattano perfettamente allo scafo senza alcun sacrificio per le prestazioni della barca“.

I foil sono disegnati da Caponnetto-Hueber e sono retraibili, sia per le manovre nei porti sia per quando il mare forte non consente di utilizzarli.

Una barca versatile e pensata per la socialità, accoglie fino a 8 passeggeri, grazie ad un pozzetto allestito con tavolo e divano e lo spazio prendisole a prua.

