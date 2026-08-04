Ignoranza e illusione dell’ibrido: per questo l’elettrico non vende

Ignoranza e illusione dell’ibrido: per questo l’auto elettrica in Italia non si vende. L’analisi di un lettore dopo i deludenti dati di luglio.

Domina una narrazione tossica e antistorica

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eggendosul “luglio magro” per le elettriche in Italia (fermesenza il traino dei sussidi), la diagnosi è incompleta. Vanno affrontate le vere cause strutturali e culturali del fallimento italiano sulla mobilità a batteria:: In Italia domina una narrazione tossica e antistorica, alimentata da retoriche anti-UE e di stampo filorusso. L’elettrico sarebbe una farsa imposta dall’alto, un pericolo che inquina di più, si svaluta e non funziona. Mentre la panacea futura sarebbe l’idrogeno.L’italiano medio ignora del tutto che la spinta all’elettrico è stata pilotata in primis dalla Cina, mercato n.1 al mondo con 18 milioni di auto vendute. La quale ha dovuto svincolarsi dalla dipendenza tecnologica occidentale trovando nell’EV la chiave dell’indipendenza. Le nostre case auto, avendo perso centinaia di migliaia di vendite in Asia, pagano lo scotto di una transizione subita e non capita.