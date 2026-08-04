Ignoranza e illusione dell’ibrido: per questo l’elettrico non vende

Ignoranza e illusione dell’ibrido: per questo l’auto elettrica in Italia non si vende. L’analisi di un lettore dopo i deludenti dati di luglio.
Domina una narrazione tossica e antistorica
”Leggendo il vostro articolo sul “luglio magro” per le elettriche in Italia (ferme al 5,9% senza il traino dei sussidi), la diagnosi è incompleta. Vanno affrontate le vere cause strutturali e culturali del fallimento italiano sulla mobilità a batteria:
– Il fattore geopolitico e culturale: In Italia domina una narrazione tossica e antistorica, alimentata da retoriche anti-UE e di stampo filorusso. L’elettrico sarebbe una farsa imposta dall’alto, un pericolo che inquina di più, si svaluta e non funziona. Mentre la panacea futura sarebbe l’idrogeno.
– L’ignoranza sul motore economico globale. L’italiano medio ignora del tutto che la spinta all’elettrico è stata pilotata in primis dalla Cina, mercato n.1 al mondo con 18 milioni di auto vendute. La quale ha dovuto svincolarsi dalla dipendenza tecnologica occidentale trovando nell’EV la chiave dell’indipendenza. Le nostre case auto, avendo perso centinaia di migliaia di vendite in Asia, pagano lo scotto di una transizione subita e non capita.
– Il fattore geopolitico e culturale: In Italia domina una narrazione tossica e antistorica, alimentata da retoriche anti-UE e di stampo filorusso. L’elettrico sarebbe una farsa imposta dall’alto, un pericolo che inquina di più, si svaluta e non funziona. Mentre la panacea futura sarebbe l’idrogeno.
– L’ignoranza sul motore economico globale. L’italiano medio ignora del tutto che la spinta all’elettrico è stata pilotata in primis dalla Cina, mercato n.1 al mondo con 18 milioni di auto vendute. La quale ha dovuto svincolarsi dalla dipendenza tecnologica occidentale trovando nell’EV la chiave dell’indipendenza. Le nostre case auto, avendo perso centinaia di migliaia di vendite in Asia, pagano lo scotto di una transizione subita e non capita.
Ignoranza e illusione dell’ibrido: il fanalino di coda in Europa
– Il disastro termodinamico e l’illusione dell’ibrido: Dal punto di vista fisico non c’schit: un motore termico a benzina trasforma a malapena il 20% dell’energia in lavoro utile. Eppure si continua a celebrare l’ibrido come il compromesso perfetto. Raddoppiando la complessità con un motore termico pieno di fronzoli (candele, iniettori, filtri, olio) unito a inverter e motore elettrico. Dimostrando un’incomprensione totale dei princìpi energetici di base. Senza un cambio radicale di consapevolezza industriale ed energetica, l’Italia resterà il fanalino di coda d’Europa. Cordiali saluti”. Ing. Giuseppe Sala
Risposta. Abbiamo un governo che tifa contro l’auto elettrica e la transizione energetica in generale. Con incentivi episodici che si bruciano nel giro di pochi minuti, non si capisce bene a favore di chi. E questi sono i risultati. Preferiamo importare montagne di gas e petrolio, a prezzi folli, invece di tagliare questa bolletta con seri progetto di auto-produzione da rinnovabili. Cosa che sta facendo gran parte del resto d’Europa, dove l’auto elettrica si vende, eccome.
– Perché agli ialiani l’elettrico non va giù: la versione di Fusilli / VIDEO