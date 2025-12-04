Idrogeno verde, l’allarme di ACER: costi elevati e norme in ritardo rallentano l’Europa

Il rapporto 2025 dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia segnala un mercato europeo dell’idrogeno verde ancora troppo lento. La capacità degli elettrolizzatori cresce ma gli obiettivi UE restano lontani.

Secondo l’Agenzia a pesare sarebbero soprattutto i costi di produzione, oggi quattro volte superiori a quelli dell’idrogeno fossile, e un quadro regolatorio lento e ancora incompleto.

Un problema che riguarda da vicino anche l’Italia, impegnata a sviluppare l’idrogeno nei settori industriali energivori senza però avere ancora un contesto stabile. La mancanza di regole condivise rischia di rallentare progetti già fragili e di far perdere competitività all’industria nazionale.

Costi fuori scala e un’Europa a velocità diverse

Nonostante un incremento del 51% nella capacità degli elettrolizzatori, che ha raggiunto i 308 MW, il ritmo di installazione è ancora ben lontano dagli obiettivi fissati da Bruxelles: 6 GW per il 2024 e 40 GW entro il 2030.

Secondo ACER, a pesare sono soprattutto due fattori. Il costo dell’idrogeno rinnovabile rimane quattro volte superiore a quello prodotto da fonti fossili, un divario che impedisce alle aziende di pianificare investimenti su larga scala.

Inoltre, l’assenza di omogeneità normativa pesa almeno altrettanto. Solo due Paesi della UE hanno infatti recepito la direttiva modificata sulle rinnovabili RED III, creando un mercato europeo frammentato che scoraggia gli investimenti.

Energia sempre più cara gonfia i costi dell’idrogeno verde

Uno dei passaggi chiave del report annuale di monitoraggio ACER riguarda il costo dell’elettricità. Fino al 50% del prezzo finale dell’idrogeno verde dipende dall’energia utilizzata, e le previsioni sulle tariffe non sono incoraggianti: ACER stima un possibile aumento tra il 50% e il 100% entro il 2050.

Per alcuni sistemi nazionali, come quello italiano, alle prese con un percorso complesso di integrazione delle rinnovabili, questo crea un’ulteriore incognita. Senza una rete più flessibile e senza meccanismi tariffari adeguati, l’idrogeno rischia di restare competitivo solo in nicchie industriali.

Le proposte di ACER per sbloccare il settore

Fotografato lo stato dei fatti, l’Agenzia delinea alcune priorità che l’UE dovrebbe affrontare rapidamente per sbloccare il potenziale del settore.

In primis, iniziare ad accelerare l’implementazione delle norme UE e del pacchetto legislativo sulla decarbonizzazione del gas. Concentrare poi le risorse nei settori di difficile decarbonizzazione, gli unici dove l’idrogeno è davvero necessario. Infine, snellire le procedure di autorizzazione per elettrolizzatori e rinnovabili, allineando lo sviluppo delle reti alla domanda reale per evitare infrastrutture inutilizzate (i cosiddetti “stranded assets”).

L’UE ha già messo sul piatto oltre 20 miliardi di euro per sostenere la filiera, ma il nodo – sottolinea ACER – è la velocità con cui questi fondi arriveranno agli operatori. La rapidità nell’allocazione delle risorse sarà un elemento decisivo per non perdere terreno rispetto a mercati extraeuropei più rapidi e aggressivi.