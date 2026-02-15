Idrogeno verde in Autobrennero: dove saranno i distributori







Idrogeno verde in Autobrennero: ecco dove saranno i distributori lungo l’autostrada A22, che da Modena porta al confine con l’Austria.

Idrogeno verde in Autobrennero: sarà coperta tutta l’A22

È stato il direttore tecnico generale di Autostrada del Brennero, Carlo Costa, a dare l’annuncio nell’evento di chiusura del Progetto Hydro, dell’Università di Bolzano. Scrivendo poi sul suo profilo Linkedin: “Sono quattro i nuovi centri idrogeno di prossima realizzazione lungo la A22 e altri quattro seguiranno. Autostrada del Brennero investe nel futuro non solo perché vuole stimolare la diffusione di veicoli ad emissioni zero. Ma soprattutto perché, facendolo, vuole garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni”. Nel convegno è stata mostrata una slide con l’elenco delle stazioni di servizio in cui sorgeranno i distributori di idrogeno. Si tratta di Campogalliano Est e Ovest, Verona Nord, Nogaredo Est e Ovest, Vipiteno/Sadobre. Si aggiungeranno a Bolzano Sud, già attiva.

La Provincia di Bolzano fa da traino al progetto

Si fa sentire anche sulla gestione dell’A22, dunque, il peso della Provincia di Bolzano, che è uno dei maggiori azionisti dell’Autobrennero. E che da sempre è all’avanguardia in Italia, con la sua Università, negli studi sulle potenzialità di questo tipo di alimentazione. Anche se al momento in Italia di auto a idrogeno non se ne vendono. Nell’intero 2025 ne è stata immatricolata solo una, una Toyota Mirai, evidentemente a scopo dimostrativo. All’A22 va dato il merito di essere stata tra le prime tra le varie autostrade italiane ad avere allestito una rete di ricarica elettrica capillare ed efficiente. E con prezzi molto competivi. Vedremo che ritorno darà ora questa scommessa sull’idrogeno.