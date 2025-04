“L’idrogeno verde? Troppo costoso e tecnologicamente in ritardo”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Costi eccessivi, dipendenza da Paesi politicamente instabili, mancanza di tecnologie. Sono le tre ragioni che potrebbero impedire all’Unione europea di raggiungere gli obiettivi sull’idrogeno verde che si è data al 2030.

Un giudizio molto severo quello che si può leggere nel dossier “H2 Reality Check”. Lo firma “Cassis” (Centro studi sulla sicurezza dell’Università di Bonn) assieme a Ewi, società di ricerca di personale specializzato in infrastrutture e rinnovabili. Dati che il mondo dell’industria dell’idrogeno contesta. Sostenendo che i costi sono in diminuzione, le tecnologie stanno diventando sempre più efficienti e diffuse, a partire dall’utilizzo dell’idrogeno verde.

Sull’instabilità politica dei paesi fornitori – è la replica – nulla di diverso di quanto avviene per i combustibili fossili, dove per anni petrolio e ora il gas naturale sono arrivati in quantità da paesi non proprio democratici e con regimi non sempre affidabili. Ma il fatto che uno studio così critico arrivi dalla Germania, il Paese europeo che più di altri sta investendo sull’idrogeno verde, lo rende ancora più interessante.

L’obiettivo della Ue è realizzare elettrolizzatori per 40 gigawatt di capacità e una produzione di 10 milioni di tonnellate entro il 2030

Vediamo, nel dettaglio, cosa è scritto nel report. Intanto ricorda come l’Ue abbia fissato al 2030 un obiettivo per la realizzazione di elettrolizzatori per 40 Gigawatt di capacità. A cui si aggiungono la produzione di idrogeno verde per 10 milioni di tonnellate. Oltre a una quota di importazione per altri 10 milioni. La tecnologia legata all’idrogeno verde servirà a decarbonizzare il sistema dei trasporti (treni, aerei ma anche navi) e le industrie energivore.

Il secondo punto critico riguarda i costi. Intanto, bisogno distinguere: la Ue parla di idrogeno verde per distinguerlo dall’idrogeno blu. L’idrogeno verde è prodotto a zero emissioni, con l’elettrolisi dell’acqua e l’elettricità da rinnovabili. L’idrogeno blu, invece, è prodotto tramite l’utilizzo di gas metano, con conseguenti emissioni di CO2.

L’idrogeno verde costa 1,5 volte l’idrogeno blu

Secondo lo studio di Cassis ed Ewi, l’idrogeno verde rimane molto più caro dell’idrogeno blu. Il verde costa dai 4,5 ai 6,5 euro al chilo, contro i 2,5 – 4 euro al chilo del blu. Anche se va detto che si tratta di un notevole passo avanti rispetto soltanto a pochi anni fa, quando l’idrogeno “verde” costava anche 5 volte l’idrogeno blu.

Il secondo ostacolo è la mancanza di tecnologie. Soltanto il 35 per cento dei possibili usi industriali dell’idrogeno ha una reale maturità tecnologica, può essere effettivamente adottato. Al momento, le applicazioni sono soprattutto nella decarbonizzazione delle industrie energivore. In ritardo, tutto il sistema dei trasporti. Novità importanti, invece, sono arrivati n campo marittimo: Fincantieri ha appena ricevuto il primo ordine per una nave da crociera alimentata a idrogeno.

Investimenti in crescita del 12% all’anno

Il terzo ostacolo è la dipendenza da paesi instabili. Lo studio ricorda come il 60-70% delle importazioni Ue di idrogeno verde verrà da regioni insicure come il Nord Africa e il Medio Oriente, oppure passerà per stretti marittimi a rischio come Hormuz o Bab el-Mandeb. Ma si tratta, come detto, di una situazione che ricorre per molte delle forniture in arrivo in Europa.

In conclusione, si può dire che la tecnologia dell’idrogeno avrà sicuramente applicazioni a sostegno della decarbonizzazione dell’economia. Sulla velocità con cui diminuiranno i costi molto dipenderà dalla mole degli investimenti. Secondo Global Insight, il mercato globale dell’idrogeno ha raggiunto un valore di 204,5 miliardi di dollari nel 2024. E si stima che gli investimenti cresceranno del 12,2% all’anno dal 2025 al 2034.

