Idrogeno Renault già a fine corsa: Hyvia, la societò creata con Plug Power, ha fatto sapere ai sindacati che probabilmente si va verso la liquidazione.

Hyvia, la società creata con Plug Power, “sull’orlo del baratro”

I progetti erano ambiziosi e la società creata con Plug Power, punto di riferimento negli Stati Uniti per l’idrogeno, doveva aprire la strada a un nuovo mercato in Europa. L’idea era di creare un ecosistema completo, basandosi soprattutto sull’idrogeno verde, ottenuto dall’elettrolisi dell’acqua e con l’utilizzo di energia elettrica prodotta di rinnovabili. Il tutto puntando sul mercato dei veicoli commerciali di diverso peso e dimensione, da servire nei tragitti abituali con una rete di distributori dedicata. Il problema è che il mercato, un po’ com’è successo per le automobili, non ha risposto e ora Hyvia, secondo quanto riferiscono i media francesi, si trova “au bord du gouffre”, sull’orlo del baratro. Anche se la società per ora ufficialmente non si sbilancia: parla di “situazione complessa” e di “contatti quotidiani tra i due azionisti per trovare delle soluzioni“.

Il flop nei veicoli commerciali segue quello di Toyota nell’auto

Tutti i veicoli progettati in questi anni da Hyvia si basano su un’architettura “Dual power” (elettrica e a idrogeno). Il sistema è composto da un pacco batteria da 33 kWh ricaricabile da fonti di energia esterne o attraverso la fuel cell da 30 kW installata a bordo. Quest’ultima viene alimentata dall’idrogeno contenuto in serbatoi dalla capacità variabile (da 3 a 7 kg a seconda delle versioni). Nei piani iniziali Hyvia avrebbe dovuto avere tutta la sua base produttiva in Francia, con quattro siti: Villiers Saint-Frédéric, Flins, Batilly, Gretz Amainvilliers. Il flop di Renault nei veicoli commerciali a idrogeno segue quello di Toyota e Hyundai nelle automobili dotate dello stesso sistema di alimentazione. Manca completamente la rete di rifornimento e nessuno le compra: quest’anno in Italia in 11 mesi risulta immatricolata solo una Toyota Mirai…