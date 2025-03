Idrogeno no grazie anche dai commerciali VW

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Idrogeno no grazie anche dai responsabili dei veicoli commerciali Vollkswagen. Al nein già espresso più volte per le auto, si aggiunge quello per i furgoni.

Idrogeno no grazie: “Non funziona né per noi né per i clienti”

Ha senso creare, come sta facendo anche l’Italia, un network nazionale di disrributori di idrogeno? Ci saranno in circolazione i veicoli da rifornire quando, l’anno prossimo, la rete finanziata con i fondi del PNRR comincerà ad aprire i battenti? Dai grandi marchi dell’auto le risposte non sembrano incoraggianti e il rischio che si tratti di soldi sprecati si profila con sempre maggiore possibilità. Le Case asiatiche, come Toyota e Hyundai, stanno tornando sui loro passi, mentre i marchi europei continuano a mostrare un interesse praticamente nullo. Lo conferma anche Lars Krause, direttore vendite&marketing di Volkswagen Veicoli Commerciali, sulla stessa linea dei colleghi dell’auto in un’intervista al sito francese Automobile Propre: “Siamo sempre all’erta e attenti a questo tema, ma per il momento non vediamo un modello economico a breve termine, sia per noi come produttori che per i nostri clienti“.

“Un modello l’abbiamo, ma le vendite sono bassissime”

Il problema è che la richiesta dal mercato è praricamente nulla: “Abbiamo un Crafter Fuel Cell in catalogo, ma le vendite sono molto basse“, ha aggiunto Krause. “Inoltre, l’efficienza energetica dell’intero ciclo, dalla produzione di idrogeno alle ruote del veicolo, non è buona. I veicoli elettrici a batteria sono più efficienti e la loro autonomia sta aumentando gradualmente. Non capisco l’ottimismo di alcune persone riguardo alla cella a combustibile!“. Krause non lo sa, ma tra le persone ottimistiche riguardo all’idrogeno c’è anche il governo italiano, a cominciare dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. Che ha sempre invocato grande attenzione per questo tipo di soluzione, nel nome di una “neutralità tecnologica” che purtroppo non tiene conto della realtà.