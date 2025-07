Idrogeno flop, anche Stellantis dice basta – VIDEO

Idrogeno flop, Stellantis dice basta, spiegando che “il mercato non mostra prospettive di sviluppo nel medio termine”.

Idrogeno flop, si smobilitano le catene di montaggio

Dopo Toyota, Renault e altri costruttori nche il gruppo guidato da John Elkann ha preso atto del fatto che per l’idrogeno non c’è mercato. Conseguenza: immediata: termina la produzione in serie dei furgoni Pro One a idrogeno negli stabilimenti di Hordain, Francia, e Gliwice, Polonia. E via alle trattative con il partner tecnologico Symbio “per valutare le conseguenze di mercato e preservare al meglio gli interessi della società”. L’azienda spiega che, “a causa della limitata disponibilità di infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, degli elevati requisiti di capitale e della necessità di maggiori incentivi all’acquisto da parte dei consumatori, non prevede l’adozione di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno prima della fine del decennio”. Pertanto si smobilitano le linee di montaggio che avrebbero dovuto inziare a prodotte furgoni di medie dimensioni (a Hordain) e di grandi dimensioni (a Gliwice). Spiega Jean-Philippe Imparato, di Stellantis in Europa. “Il mercato dell’idrogeno rimane un segmento di nicchia, senza prospettive di sostenibilità economica a medio termine. Dobbiamo fare scelte chiare e responsabili per garantire la nostra competitività e soddisfare le aspettative dei clienti. Con la nostra offensiva di veicoli elettrici e ibridi per passeggeri e veicoli commerciali leggeri”.

I costruttori getttano la spugna, solo il nostro governo ci crede

A questo punto l’unico a credere nell’idrogeno, nel nome della più volte evocata “neutralità tecnologica“, sembra essere il governo italiano. Governo che ha deciso di puntare la bella somma di 103,5 milioni di euro per finanziare 36 nuove stazioni di rifornimento, con fondi del PNRR. Le nuove strutture dovranno essere aperte entro giugno 2026 e al momento non si vede a quali clienti potranno erogare l’idrogeno. Auto non se ne vendono (negli ultimi due anni e mezzo ne sono state immatricolate 4, verosimilmente vetture dimostrative). E mezzi da trasporto neppure, visto che peraltro anche Renault ha archiviato Hyvia, la joint-venture nata per operare in questo mercato. È un buon uso dei fondi europei quello deciso dal governo italiano, uso fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini? Lo vedremo quando, tra poco meno di un anno, i 36 distributori avranno aperto i battenti. Ma le prospettive sono pessime, come spieghiamo nel VIDEO qui sopra.