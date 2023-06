Idrogeno contaminato al distributore, auto k.o.

Idrogeno contaminato: danneggiate diverse auto in Corea del Sud, dove questa tecnologia è già diffusa, grazie anche ai modelli lanciati da Hyundai- Kia.

Idrogeno contaminato: ecco che cosa è successo in Corea del Sud

La notizia è stata riportata dai media locali e rilanciata da Hydrogen Insights. Tre stazioni di servizio nel nord-ovest del paese hanno ricevuto idrogeno contaminato. Prodotto tramite riformazione del metano a vapore (SMR) da un impianto di recente apertura di Korea Gas a Pyongtaek. L’azienda fa sapere di avere in corso indagini, dopo che i responsabili di una stazione di servizio avevano lanciato un alert per i problemi ad alcune auto a celle a combustibile: “C’è stato un caso di deterioramento della qualità dell’idrogeno nei veicoli caricati oggi. Il numero di veicoli danneggiati non può essere divulgato perché si tratta di informazioni personali”. Più dettagliata la nota emessa dalle autorità di Cheonan: “Abbiamo inviato un avviso ufficiale a 35 proprietari di veicoli a idrogeno che hanno effettuato la ricarica presso una stazione di rifornimento di idrogeno vicino al municipio“.

Necessaria una purezza del 99,9% per funzionare in sicurezza

Il proprietario di una Hyundai Nexo ha detto che, poco dopo il rifornimento, “è apparsa una spia gialla a forma di tartaruga relativa alla cella a combustibile“. Il problema è che le celle a combustibile PEM utilizzate necessitano di H 2 con purezza del 99,9% per funzionare in sicurezza. Eventuali impurità possono causare danni irreversibili. E il municipio di Cheonan ha già messo le mani avanti: “Se c’è una spesa di riparazione a causa di idrogeno difettoso, Korea Gas Technology Corporation dovrà sostenerne il costo“. I media coreani spiegano che “il metodo SMR produce idrogeno, monossido di carbonio (CO) e piccole quantità di anidride carbonica (CO 2 ). Di solito si esegue una reazione di spostamento del gas d’acqua per trasformare la CO in CO 2 . Con la rimozione della CO 2 mediante un secondo processo, l’assorbimento con oscillazione della pressione. Si ipotizza che una parte di CO o CO 2 non sia stata adeguatamente rimossa.

Idrogeno contaminato, Armaroli: “Con l’elettrico non può accadere, non c’è gara”

La Corea ha grandi ambizioni in questo campo e sta investendo enormi capitali pubblici per diventare leader mondiale in tutte le applicazioni dell’idrogeno, dalle navi alle auto. La notizia è stata rilanciata su LinkedIn da un grande esperto di questioni energetiche come il professor Nicola Armaroli, direttore di ricerca del CNR. Ecco la sua riflessione: “AUTO A IDROGENO. Quando parlo del potenziale problema della purezza del “carburante”, spesso mi guardano strano. La fuel cell è piuttosto schizzinosa sulla qualità dell’idrogeno che si mangia. AUTO A BATTERIA. L’elettrone è sempre uguale. Dalla presa più scassata in cantina, alla più moderna stazione di ricarica. Questo è uno dei tanti motivi per cui non può esserci gara“.

