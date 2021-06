Ideona: con batterie in verticale il 30% di autonomia in più

Batterie in verticale per ottenere il 30% di autonomia in più, a parità di peso. Fino ad ora, i produttori di veicoli elettrici hanno posizionato le batterie delle auto sotto il pavimento. Il vantaggio è il baricentro basso. Ma gli svantaggi sono sono una maggiore altezza totale, l’aumento del peso e le complessità strutturali della carrozzeria. E spesso anche un passo allungato. E’ tutto da ripensare, dice ora la start up Page-Robert.

Con le batterie in verticale design più efficiente

Con le batterie in verticale tra i sedili della prima fila e quelli della secondarivolti all’indietro, l’auto risulterebbe molto più compatta. Potrebbe essere più bassa, con un miglior coefficiente aerodinamico. Il veicolo risulterebbe più leggero e snello e per finire il passo potrebbe restare quello standard. La medesima batteria potrebbe così consentire un’autonomia del 30% maggiore (soprattutto in autostrada, alle alte velocità). I costi di produzione, infine, potrebbero essere ridotti fino al 36% grazie alla maggior semplcità costruttiva.

«La disposizione dello skateboard è diventata il pilastro della maggior parte dei veicoli elettrici _ dichaiara Freddy Page-Roberts, Ceo della società _ Ma questo si traduce in veicoli più alti con maggiori perdite aerodinamiche e una struttura aggiuntiva necessaria per la protezione dagli urti e un passo più lungo per tenere conto della batteria. Le dimensioni e il peso aumentati inibiscono drasticamente la portata. Spostando semplicemente la posizione del pacco batteria, abbiamo trovato una soluzione molto più efficiente». Un ragionamento che fila, il suo, ma da verificare alla prova dei fatti.

Più flessibilità e più spazio per i passeggeri

Turba un poco l’idea che i passeggeri sul sedile posteriore viaggino dando le spalle al guidatore e al senso di marcia. Ma Page-Roberts ricorda che questo è normale nei taxi e sui mezzi pubblici.

Il viaggio medio in auto include solo due persone, aggiunge, quindi perchè condizionare tutto il design dell’auto, rendendolo meno efficiente, al saltuario utilizzo del sedile posteriore? Infine, con la disposizione proposta, il vano posteriore potrebbe essere molto ampio, eliminando la barriera tra bagagliaio e abitacolo. Quindi più spazio ai passeggeri aggiuntivi, quando ci sono, e più spazio ai bagagli in loro assenza.

Meno consumo, cala l’impronta di carbonio

Mark Simon, CTO, aggiunge che «i significativi guadagni di efficienza possono anche essere tradotti in veicoli elettrici che hanno batterie più piccole e quindi un’impronta di carbonio molto inferiore»

Lanciato nel 2019, Page-Roberts sviluppa tecnologie all’avanguardia per le principali aziende automobilistiche del mondo.

