Identikit dei lettori di Vaielettrico: utilizzano l’auto per pochi, a volte pochissimi, km al giorno, prevalentemente in città e su strade extraurbane. E…

Identikit: pochi ancora hanno provato un’elettrica

La community di Vaielettrico cresce mese dopo mese ed era giusto cercare di capire qualcosa di più di chi ci segue con tanta passione. Lo abbiamo fatto attraverso un sondaggio molto semplice. Scoprendo che vivete soprattutto in città, fate un numero di km/giorno decisamente limitato e disponete in genere di un posto auto privato. Pochi di voi hanno già provato un’auto elettrica, e chi lo ha fatto lo ha fatto solo in occasione di un breve test drive. I maggiori freni all’acquisto? Il timore che l’autonomia dell’auto e l’infrastruttura di ricarica non siano insufficienti. Il principale vantaggio percepito? Il basso costo dei consumi. La consapevolezza generale è che un’auto elettrica costa più di una termica all’acquisto. Ma il motivo che ha spinto la maggior parte di voi a informarsi sulle auto elettriche è la volontà di cercare una soluzione di mobilità più economica ed ecologica. Vediamo la prima parte dei risultati: quella relativa a chi ancora non guida un’elettrica, ma sta in qualche modo tastando il terreno.

Identikit: il 95% in auto per meno di 70 km al giorno

Il 95% dei partecipanti al sondaggio ha una percorrenza giornaliera inferiore ai 70 km. Più della metà degli intervistati (il 56%) guida per meno di 10 km al giorno. Questo tipo di utilizzo dell’auto è senza dubbio compatibile con la totalità delle auto elettriche in commercio. Per la maggior parte dei guidatori il discorso autonomia non sarebbe quindi certamente un problema. Qualsiasi auto elettrica sarebbe adatta allo scopo. Ma, lo vedremo più avanti, l’autonomia resta inspiegabilmente uno spauracchio.

Il 64% dei km dei nostri lettori viene coperto in città. Il 31% su strade extraurbane e solo il 5% in autostrada. La città è l’habitat naturale di un’auto elettrica. Si tratta di una situazione nella quale i consumi si mantengono a livelli molto bassi. Spesso, nelle mezze stagioni, qui l’autonomia rilevata è persino superiore a quella dichiarata dai costruttori. Inoltre un’elettrica in città è in grado di mettere le proprie doti: confort acustico e relax della guida a un pedale, senza lo stress di frizione, freno, né cambio.

Identikit dei lettori: tanti hanno il posto-auto privato

L’83% dei partecipanti al sondaggio dispone di un box o di un posto auto privato. E non avrebbe quindi alcuna difficoltà, avendo un allaccio di corrente, nel ricaricare l’auto durante la notte. Se le percorrenze giornaliere non superano l’autonomia dell’auto (e in molti casi abbiamo visto che ne rappresentano solo una piccola frazione), i tempi percepiti di ricarica potrebbero essere pari a zero.

Ciò che un colpisce è che la maggior parte degli intervistati, comunque interessati all’elettrico, non abbia mai provato un’auto a batteria: quasi il 70%. È un peccato: le le auto elettriche vanno provate. Contattate le concessionarie, i produttori, le agenzie di noleggio. E provatele. Un appello a costruttori e venditori: si tratta di prodotti molto diversi da quelli ai quali i clienti sono abituati. Non lasciateli analizzate a tavolino le caratteristiche dell’auto, senza prima averne pesato il valore e averle calate nella dimensione di utilizzo. Fatevi formatori dei vostri potenziali clienti. Datevi da fare per metterle a disposizione delle persone! Solo così vi conquisterete la loro fiducia.

Quali sono i maggiori timori? Ah, le ricariche…

A spaventare di più i lettori sono le voci “autonomia” e diffusione delle ricariche. Strano, no? La maggior parte di noi percorre meno di 70 km al giorno, ha un box per l’auto con possibilità di ricarica, ma si preoccupa che l’auto non abbia autonomia a sufficienza. Certo, questa è una media, e in molti pensano al momento delle gite fuori porta o delle vacanze. Non neghiamo che per alcune di queste situazioni sia opportuno ponderare bene le scelte. Ma nella quotidianità entrambe le paure sarebbero per la maggior parte infondate. 70 km di autonomia sono agevolmente raggiunti e ampiamente superati dalla totalità delle elettriche in circolazione. E chiunque abbia un posto auto privato (e queste percorrenze) non dovrà certo preoccuparsi dell’infrastruttura di ricarica. L’infrastruttura potrebbe persino non esistere!

Consumi e emissioni ridotte tra i maggiori desiderata

Ma che cosa cercano i nostri lettori quando si avvicinano incuriositi alle auto elettriche? Principalmente di ridurre i propri consumi (47%) e le proprie emissioni inquinanti (25%). Queste le ragioni che spingono la maggior parte di loro a interessarsi alle elettriche.

Acquistare un’elettrica è più costoso, parere diffuso

Ben il 78% degli intervistati per il nostro “identikit”ritiene che un’auto elettrica sia più costosa della sua controparte termica. Questo è un dato che divide radicalmente. In molti penseranno che sia del tutto normale. Personalmente invece ritengo che questa percezione sia alimentata da un equivoco. La mia sensazione è che:

in molti non siano a conoscenza dell’entità degli incentivi statali e provinciali attivi al momento.

al momento. altrettanti, al momento di confrontare un’elettrica con la sua controparte termica, non guardano né alle dotazioni né tantomeno alle prestazioni dell’auto.

Il mio invito è: prendete tutti i parametri in esame, quando fate un confronto. Vi stupirete nel constatare che un’auto termica di prestazioni e dotazioni di bordo paragonabili generalmente non costa affatto di meno. Semmai vi potrete lamentare che nella fascia bassa di mercato ci sia ancora troppo poco. Vero. Ma questo è un altro paio di maniche. E fortunatamente la situazione sta cambiando.

Perché vi informate sull’elettrico? Cercate il risparmio

Il 58% di chi ci legge si informa sull’elettrico con l’obiettivo di cercare un veicolo più risparmioso e più ecologico. Solo una minima parte punta al confort e alle prestazioni. Caratteristiche queste, e lo vedremo quando analizzeremo i dati del secondo sondaggio, tra le più apprezzate da chi invece un’auto elettrica già la guida. Della serie: si comprano elettrico per risparmiare e solo poi ci si accorgono che c’è molto altro.

——————————————————————————–

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —