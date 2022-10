Ideanomics: stabilimento da 4.100 trattori elettrici l’anno

Ideanomics ha dato il via a uno stabilimento da 4.100 trattori elettrici l’anno. Siamo a Windsor, in California, dove si assembleranno i mezzi Solectrac (leggi qui), marchio acquisito dal gruppo.

In California si punta a triplicare la produzione del trattore e25 e poi e70N

Nel 2018 Soletrac produceva solo dieci trattori l’anno (leggi qui), ora le cose sono cambiate. Ideanomic annuncia che la capacità produttiva del modello e25 triplicherà con l’apertura del nuovo stabilimento.

Alcuni dati di questo veicolo: pacco batteria da 22 kWh che assicura da tre a sei ore di autonomia, a seconda del carico. Nel 2023 il gruppo annuncia l’assemblaggio del modello e70N oltre che a Windsor nello stabilimento di Denton nella Carolina del Nord, e lanciare nuovi modelli.

Interessante il modello e70N che si presenta con una batteria intercambiabile da 60 kWh che garantisce più autonomia. Di questo modello abbiamo scritto l’anno scorso (leggi qui). Si tratta di modelli ideali per vigneti e frutteti.

Una sfida per i costruttori italiani

Va bene che in Italia negli ultimi mesi si sono annunciati diversi progetti – dall’acquisizione di Vitibot ai trattori di Goldoni – Keestrack ai progetti di Cnh e Antonio Carraro – ma il resto del mondo non sta fermo e una produzione industriale permette di abbattere i costi e presentarsi sul mercato con prezzi competitivi.

Lo sanno anche a Monarch, altro produttore californiano ma con partecipazione di Cnh, che ha chiuso con Foxconn un accordo per una produzione industriale. Almeno rispetto al settore automotive elettrico siamo in campo. E c’è anche un piccolo produttore come Del Morino che conquista spazi di mercato all’estero.

Ideanomics ha aumentato la produzione del 300% e le vendite di Soletrac

“Quando Ideanomics ha acquisito Solecrac, ci siamo impegnati a far crescere la capacità di produzione e l’offerta di prodotti di Solecrac“.

Parole di Robin Mackie, presidente di Ideanomics Mobility. “In meno di un anno, abbiamo aumentato in modo efficiente la capacità di produzione del 300% e ora stiamo vendendo trattori Soletrac da costa a costa negli Stati Uniti attraverso il nostro programma di showroom dei concessionari in rapida espansione. Questo è un risultato straordinario per qualsiasi giocatore nello spazio EV”.

Ideanomics è un grupppo americano che investe in aziende della mobilità sostenibile. Nel 2021 è diventato il proncipale azionista del costruttore modenese di moto elettriche Energica e successivamente nella società Via Motors che produce furgoni elettrici.

