Ideanomics, dalle moto (Energica) ai furgoni Via Motors

Ideanomics ha rilevato Via Motors in una transazione con scambio di azioni che la valuta VIA 450 milioni di dollari.

Il partner strategico di Livia Cevolini

La divisione Ideanomics Mobility è “un fornitore di servizi che facilita l’adozione di veicoli elettrici da parte degli operatori di flotte commerciali attraverso l’offerta di approvvigionamento, finanziamento e leasing di veicoli“. Entrò all’inizio di quest’anno in Energica Motors con un aumento di capitale di 17 milioni, al termine del quale detiene ora il 20% del capitale. Come ci disse Livia Cevolini (vedi qui) Ideanomics sarà per Energica un partner finanziario ma anche tecnologico.

VIA Motors, con sede a Orem nello Utah, produrrà veicoli commerciali elettrici tra cui furgoni, camion e autobus da Classe 2 a Classe 5. La società afferma che sta anche lavorando con una società di tecnologia autonoma per fornire l’elettrificazione di camion autonomi per la consegna a corto raggio.

Via, piattaforma per furgoni e camion

VIA ha sviluppato una piattaforma da skateboard per furgoni e camion di classe da 2 a 5, insieme a un approccio di carrozzeria modulare che consente un design unico per le sue piattaforme, sistemi di guida e modelli di veicoli. Il portafoglio di proprietà intellettuale di VIA include software e sistemi di controllo con diagnostica e telematica integrate.

«VIA Motors sta cambiando la consegna dell’ultimo e medio miglio con veicoli commerciali elettrici innovativi _ ha affermato Bob Purcell, CEO di VIA Motors _. La combinazione di VIA con Ideanomics facilita significative sinergie, mentre le risorse finanziarie e di personale di Ideanomics forniscono il supporto di cui abbiamo bisogno per perseguire una serie di interessanti prospettive di crescita».

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —