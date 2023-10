Idea contro il caro colonnine: paghi due e prendi tre

Simone ha un’idea contro il caro colonnine: tariffe che si abbassano all’aumentare del consumo mensile. Una sorta di “fidelizzazione” del cliente con la formula del “paghi due prendi tre”. Potrebbe essere vantaggiosa per chi non dispone di ricarica privata. Ma c’è un ma. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Pacchetti fedeltà a tariffe variabili

“U “U na riflessione e una domanda che mi sorge anche da recenti articoli sulla vostra home page a proposito degli abbonamenti per ricaricare le auto fatte dai vari operatori.

Trovo la formula dell’abbonamento ragionevole, ma comunque di utilizzo un po’ ostico. Al di là di dover scegliere con cura l’operatore selezionato (anche considerando le diverse interoperabilità possibili), la scelta di un pacchetto di kWh passa dal prevedere il consumo quanto più precisamente possibile, pena il pagare kWh non poi utilizzati, oppure dover sforare su tariffe a consumo.

Stessa complessità la trovo in quegli abbonamenti (Elli, o adesso anche BeCharge) che abbassano il costo del Kwh, ma solo pagando anticipatamente una cifra mensile.

Questa complessità non aiuta, secondo me, ad avvicinare chi è abituato alla termica al mondo dell’elettrico. In termico, si ragiona a consumo. Nessuno acquista pacchetti da “500 litri di gasolio”, oppure fa abbonamenti ad una marca di carburanti per poi avere uno sconticino di 5 centesimi per ogni litro.

Avrebbe più senso, secondo me, costruire dei pacchetti fedeltà. Ovvero: se carichi per almeno “x” kWh quel mese, ti applico lo sconto in una certa percentuale; se carichi “2x” kWh ti applico un’altra percentuale, e così via. Una sorta di pacchetto fedeltà, che incentiva a usare di più le colonnine per pagare a fine mese una fattura inferiore a kWh.

E’ un’idea assurda? O magari lo propone già qualcuno e me lo sono perso?

A tal proposito, voi avete idea di come funzionino le cose nel resto dei Paesi Europei? La formula degli abbonamenti con tot kWh inclusi e interoperabilità è la più diffusa, oppure all’estero si ricarica con altre formule? „ Simone Rizza

Occhio, i gestori hanno il problema del roaming

Risposta-Non ci risulta che all’estero siano applicate formule tariffarie come quella che propone lei (tipo il classico “paghi due prendi tre” dei supermercati). Esistono invece gli abbonamenti mensili e ovviamente diverse tipologie di tariffe a consuno o a tempo. Non ci risulta che all’estero siano applicate formule tariffarie come quella che propone lei (tipo il classico “paghi due prendi tre” dei supermercati). Esistono invece gli abbonamenti mensili e ovviamente diverse tipologie di tariffe a consuno o a tempo.

La sua idea contro il caro colonnine, però, potrebbe avere un senso, dando un sollievo a chi, non disponendo di un garage con wallbox, è costretto a caricare sempre dalle infrastrutture pubbliche.

Per i primi, che le utilizzano molto saltuariamente, una ricarica saltuaria alla colonnina durante i viaggi più lunghi non rappresenterebbe un aggravio di costo sensibile. Per i secondi sarebbe sicuramente un risparmio che parzialmente compensa lo svantaggio di non poter approfittare della tariffa domestica nel box o nel garage.

Tutto ovviamente dipende dalle soglie quantitavive per ogni scaglione tariffario e dall’entità dello sconto.

Vedo però un grosso problema dal lato dei gestori: premiare i volumi erogati ha senso se la ricarica avviene sempre presso le colonnine del brand . Se invece l’utente, “fidelizzato” ad un gestore tramite la formula “prendi tre e paghi due”, ricarica frequentemente in roaming, da operatori diversi, il soggetto che eroga lo sconto è diverso da quello che vende l’elettricità. Il primo ci rimette e il guadagno va tutto al secondo.