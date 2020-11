Golf GTD contro ID.3, cuori sportivi e occhio ai consumi

Golf GTD contro ID.3, cuori sportivi con un occhio al consumi, ma chi vince? Un’icona Volkswagen, a gasolio, contro la nuova elettrica, della marca tedesca.

Golf GTD vs ID.3: partiamo dai valori in campo

In campo ci sono la tradizione pluri-decennale (e le prestazioni) della Golf a l’innovazione estrema della ID.3. L’elettrica monta un motore da 150 kW di potenza e coppia di 310 Nm, per un’accelerazione da 0-100 km/h in 7,4 secondi. Con velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h (qui articolo e video-prova). La GTD monta un motore turbodiesel da 2.000 cc con potenza 147 kW e coppia di 400 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in 7,1 secondi e velocità massima 245 km/h (qui altre info).

Sono auto paragonabili per prestazioni (velocità massima a parte), ma soprattutto per vocazione: entrambe aspirano a soddisfare la voglia di prestazioni. Ma con un’attenzione al portafogli. Da quando Volkswagen ha iniziato la produzione di una versione GTD della sua Golf, l’intenzione è sempre stata quella di rivolgersi ai Golfisti con la testa sulle spalle. Quelli che convinti che le prestazioni potessero (o dovessero) scendere a patti con i consumi. Sono passate varie generazioni e oggi la Golf GTD ha ben poco da invidiare alla sorella GTI a benzina, ma resta, tra le due la più parca nei costi di gestione.

Golf GTD vs ID3: quanto costa comprarle e mantenerle

La ID.3 ha un prezzo di listino già di base inferiore a quello di Golf GTD. Gli incentivi statali, inoltre, contribuiscono ad aumentare il divario di costo all’acquisto, al punto che se per l’elettrica si spendono 8.400 euro in meno, al netto di eventuali incentivi regionali. A questo punto, una volta acquistata l’auto, fai i conti con i consumi. Quelli dell’elettrica sono di oltre il 60% più bassi rispetto a quelli di Golf 8 GTD.

Per entrambe le auto abbiamo preso i km/kwh – km/litro dichiarati e li abbiamo decurtati del 15%, per avere un dato più realistico. Questo in attesa di poter provare anche Golf 8 GTD e rilevarne i consumi reali. Anche bollo e manutenzione presentano costi a netto vantaggio dell’elettrica, con un risparmio sul primo di 1.835,02 euro in 10 anni e di 700 euro sulla manutenzione ordinaria. Al solito, non conteggiamo i costi dell’assicurazione, troppo variabili in funzione di classe di merito e posizione geografica.

Nel quotidiano quali compromessi chiede l’elettrica?

Beh, la GTD si guida come la Golf di sempre. Possiamo viaggiare senza preoccuparci di programmare in nessun modo i nostri spostamenti. E con costi di carburante al vertice della categoria per auto di queste prestazioni, potenza e tecnologia. La ID.3, sulla base del nostro tipo di percorrenza, pur offrendo un notevole vantaggio economico, richiede una ridefinizione totale dei parametri di utilizzo. Non necessariamente questo significa che dovremmo fare delle rinunce o scendere a compromessi. Ma potrebbe richiedere una certa programmazione, cosa che non a tutti va a genio. La contropartita, però, è un notevole piacere di guida, nel confort e nel silenzio. Oltre a un risparmio che, in un periodo di 10 anni, con una media di 15.000 km l’anno, può arrivare a quasi 20.000 euro. Non si può non prendere almeno in considerazione, no?