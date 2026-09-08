ID.Polo da 24.900 euro: me la consigliate? Sandro sta pensando alla versione più economica della nuova VW elettrica. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

ID.Polo da 24.900 euro: “Devo cambiare la vecchia 500…”

“Ho letto che finalmente la Volkswagen proporrà una versione più spartana della Polo elettrica a 24.900 euro. Chiaramente con una percorrenza più ridotta. Sono sinceramente tentato, dovendo sostituire come seconda auto di casa una Fiat 500 con qualche annetto sulle spalle. Tra l’altro questa Polo avrebbe anche dimensioni maggiori, cosa che in famiglia farebbe comodo. Preciso che la potrei ricaricare anche nel garage di casa. Pensate che sia una buona opportunità o è meglio guardare altrove? Grazie per tutti i consigli che date“. Sandro Gualtieri

Per la città (e ricaricando a casa) è una buona opportunità

Risposta. Si tratta sicuramente di un’opportunità interessante. Tanto più che a versione-base della ID.Polo partirebbe da 26.100 euro di listino, tagliati a 24.900 con l’offerta di lancio. Certo, l’autonomia non è stratosferica, fino a 334 km, ma per un uso prevalentemente cittadino (e potendo rabboccare in garage) può bastare. Anche se va tenuto conto che nel tempo la batteria perderà un po’ di capacità e, quindi, di percorrenza. A nostro avviso può essere sufficiente la versione-base della ID.Polo più economica, la Trend, già ben accessoriata e con un motore da 116 CV. Con una batteria da 37 kWh che nelle colonnine pubbliche (in viaggio) può essere ricaricata dal 10 all’80% in circa 23 minuti, con punte di potenza massima di 88 kW. Noi non abbiamo ancora avuto l’occasione di provarla. Ovviamente appena disponibile in concessionaria, consigliamo a Sandro di farlo un test. E se il test funziona…Occhio solo ai tempi di consegna, Volkswagen ha fatto sapere di essere già zeppa di ordini.