ID.3 da 326 Cv (GTI): ha senso?

ID.3 da 326 Cv, versione GTI: c’è da chiedersi: hanno senso auto elettriche di questa taglia con queste potenze? Secondo Volkswagen, sì.

ID.3 da 326 Cv, con 0-100 in 5,6” e autonomia 601 km

Arriverà in primavera questa versione del modello VW. Con sistema di propulsione elettrica da 240 kW (326 CV) e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6″, con 545 Nm di coppia. Assetto sportivo DCC affinato, ma unito a un’autonomia di tutto rispetto, fino a 601 km. C’è chi dice che queste versioni muscolose hanno senso solo con i motori tradizionali, ma la Volkswagen non è di questo parere. E lancia sul mercato si base ID.3 quella che definisce la “versione GTI più potente di sempre”. Con velocità di punta di 200 km/h (auto-limitata). Launch Control e un assetto sportivo a regolazione elettronica affinato. Frontale ridisegnato, cerchi in lega leggera da 20 pollici, abitacolo riprogettato con cockpit intuitivo e sedili sportivi ergonomici.

Velocità di punta a 200 km/h