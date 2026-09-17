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ID.3 da 326 Cv (GTI): ha senso?

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ID.3 da 326 Cv, versione GTI: c’è da chiedersi: hanno senso auto elettriche di questa taglia con queste potenze? Secondo Volkswagen, sì.

ID.3 da 326 Cv, con 0-100 in 5,6” e autonomia 601 km

ID.3 ds 326 Cv

 

Arriverà in primavera questa versione del modello VW. Con sistema di propulsione elettrica da 240 kW (326 CV) e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6″, con 545 Nm di coppia. Assetto sportivo DCC affinato, ma unito a un’autonomia di tutto rispetto, fino a 601 km. C’è chi dice che queste versioni muscolose hanno senso solo con i motori tradizionali, ma la Volkswagen non è di questo parere. E lancia sul mercato si base ID.3 quella che definisce la “versione GTI più potente di sempre”.  Con velocità di punta di 200 km/h (auto-limitata). Launch Control e un assetto sportivo a regolazione elettronica affinato. Frontale ridisegnato, cerchi in lega leggera da 20 pollici, abitacolo riprogettato con cockpit intuitivo e sedili sportivi ergonomici.

Velocità di punta a 200 km/h

ID.3 ds 326 Cv

Ma come si guida la ID.Polo GTI? “Non appena il conducente preme il tasto GTI integrato e illuminato in posizione a ore 6 sul nuovo volante sportivo multifunzione, attiva un nuovo profilo di guida”, spiega la Volkswagen. “È la Modalità GTI, che nella ID.3 GTI va ad aggiungersi ai profili Eco, Comfort, Sport e Individual. La Modalità GTI è l’ingrediente segreto della dinamica di guida di questa Volkswagen elettrica. Da un lato, con un clic tutti i parametri della trazione e dell’assetto vengono impostati sulla massima sportività. L’erogazione di potenza del motore elettrico, la curva caratteristica particolarmente lineare e quindi naturale dell’acceleratore nella ID.3 GTI, lo sterzo progressivo e la regolazione adattiva dell’assetto DCC”.

ID.3 ds 326 Cv

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