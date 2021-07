Ibrido come tappa verso l’elettrico? Balle, dice Nordio di VW

“Chi viaggia molto per lavoro, con questa rete….”

Quali sono questi automobilisti già pronti all’elettrico senza saperlo?: “Per esempio, se vivo in città e i miei spostamenti sono tendenzialmente brevi, ho tutte le carte in regola per muovermi già ora in elettrico. Senza sacrifici e, anzi, con convenienza. Se poi ho a disposizione un box o un posto auto, la mia elettrocompatibilità è totale”. Nordio però ammette che l’elettrico, oggi, non è per tutti. “Se la mia professione mi porta a coprire lunghe distanze ogni giorno, principalmente in autostrada, attualmente la mia elettrocompatibilità non è particolarmente elevata”. E questo “a causa dell’ancora limitata rete di ricarica extraurbana – sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo”. Ma lo diventerà, assicura il manager del gruppo tedesco, anche se la transizione richiede tempo ed è necessario un lavoro di squadra”. “L’importante è essere chiari!”, conclude. Come dire: più informazioni e meno balle.

