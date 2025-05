Ibride contro elettriche: “Non c’è partita, dovete ammetterlo”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ibride contro elettriche: Antonio segnala che la forbice nelle vendite si allarga invece di restringersi. E che al momento non c’è proprio partita. Vaielettrico risponde. Ricoreiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ibride contro elettriche: “Mi sembra che la forbice nelle vendite si allarghi, sbaglio?”

“Cari amici di Vaielettrico, vi seguo da un po’, più per curiosità che per un reale interesse per l’auto elettrica in sé. E devo ammettere che non peccate di tifoseria, siete abbastanza trasparenti e non nascondete le tante magagne delle auto elettriche. Però una cosa dovreste ammetterla una volta per tutte: tra elettriche e ibride non c’è proprio partita, a favore ovviamente delle seconde.

Ho dato un’occhiata rapida ai dati di vendita che avete appena pubblicato voi e altri giornali: mi sembra che i contratti fatti dalle elettriche siano una goccia nel mare rispetto alle ibride. E mi dicono che la forbice, invece di allargarsi come ci si aspettava, continua ad allargarsi. Sbaglio? Grazie per un’eventuale risposta“. Antonio Levoni

I dati dicono questo per ora: delle EV ci si fida ancora poco

Risposta. Analisi corretta, anche se la partita è in continua evoluzione e nessuno può sapere che cosa accadrà nei prossimi anni. Non c’è dubbio che l’ibrido sia la motorizzazione del momento: costa meno dell’elettrico e non ci sono gli aspetti pratici (ricarica e autonomia) che ancora spaventano molti italiani.

I numeri di vendita dei primi 4 mesi del 2025 (tabella qui sopra) parlano chiaro: le immatricolazioni di ibride sono aumentate di 34 mila unità, salendo dal 38,6% al 44,9% di quota di mercato. Anche l’elettrico ha fatto meglio dell’anno scorso, con quasi 30 mila immatricolazioni, ma è ancora una nicchia di mercato, col 5,1%. Basta vedere i numeri di vendita dei modelli che offrono entrambe le motorizzazioni per averne conferma. La Jeep Avenger ha trovato 9.565 clienti per l’ibrida e 1.028 per l’elettrica. La Peugeot 208 è a 347 contro 5.648 e la Fiat 600 a 233 contro 8.779. Solo in Italia, tra i grandi mercati europei, c’è una differenza così netta: da sempre siamo uno dei mercati più allergici al cambiamento.

