Ibrida plug in o elettrica? Mirko chiede consiglio

Ibrida plug in o elettrica? Milko è un lettore che ci segue dall’Olanda e deve sostituire la sua Ford Edge Vignale a gasolio. Che cosa scegliere? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ibrida plug in o elettrica? Devo sostituire la mia Ford diesel che consuma un botto…

“Vi seguo da circa un anno e sono un appassionato di elettrico, anche se guido una diesel (Ford Edge Vignale con 40.000km). Abito in Olanda dove l’elettrico è un paradiso e dove il prezzo medio alla colonnina pubblica in città (piena di ricariche) è 0,33/kWh, con potenza a 11 e 22 kW.

Vorrei passare a elettrico, ma, come però fa la maggior parte della gente qui, dovrei ricaricare alle colonnine pubbliche. Ma vi assicuro, la città è piena (guardate voi, andate su Google o usate Chargemap o Tap come app per trovare stazioni e prezzi).

Credo che il prezzo della ricarica sia conveniente, considerando anche che io non uso la macchina se non per circa 60 km alla settimana. Mentre il mio diesel, che consuma un botto in città (9,2 litri per 100 km e non troppo in autostrada (15 in autostrada a 120) mi fa spendere un pochino (prezzo alla pompa oggi 1,81).

Faccio due viaggi all’anno dall’Olanda, per il resto città

Comprai la Edge per i miei viaggi con la famiglia in Italia, dove siamo sempre residenti (1.500 KM ad andare e 1.500 a tornare per circa due viaggi sicuri all’anno). Il resto, per arrivare a circa 10.000 km annui in città, dove pero l’auto è grande e ingombrante.

Secondo voi con le mie percorrenze, il prezzo dell’elettrico qui in Olanda, e specie per i due viaggi all’anno con la famiglia, avrebbe senso passare a elettrico? Almeno vorrei un’ auto con 450 km di autonomia, ma di quanto si può ridurre il consumo a pieno carico di un’auto?

Le vostre prove non simulano mai i movimenti di una famiglia. Non sarebbe bello fare anche simili simulazioni? Plug in hybrid o elettrica? A voi l’arduo consiglio. Continuate cosi! Grazie per il vostro servizio„. Milko

A questi prezzi di ricarica l’elettrico è un affare…

Risposta. Sulla convenienza dell’elettrico ricaricando a 0,33 (la metà che in Italia) non abbiamo dubbi. Con un kWh in genere si fanno 6-7 km, quindi con quel che spende attualmente per un litro di gasolio (1,81) di km ne farebbe una quarantina. Difficile con un diesel arrivare a questi livelli.

Certo, un’ibrida plug-in le consentirebbe di affrontare con meno soste i due viaggi in Italia che fa durante l’anno, ma siamo sicuri che ne valga la pena? Diciamo che, con un’elettrica da 450 km di autonomia, ogni 300 km circa dovrebbe fare una sosta per ricaricare, perché in autostrada i consumi sono superiori a quelli omologati. Quindi si tratta di individuare un’auto con una potenza di ricarica che non costringa a soste troppo lunghe.

La scelta non manca: Tesla Model 3 o Y, Renault Megane, Hyundai Kona, Volkswagen ID.3 o ID.4, Skoda Enyaq, Nissan Ariya…Nel nostro Listino Interattivo ha la possibilità di fare tutti i confronti possibili. Quanto al suggerimento di fare prove a pieno carico, ci sembra un’ottima idea, a cui daremo seguito.

