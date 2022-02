Iberdrola e Porsche, parte la rete HPC in Spagna

Iberdrola e Porsche hanno installato quello che definiscono il più grande parco di ricarica ultraveloce per auto elettriche nell’Europa meridionale.

Iberdrola e Porsche con ricariche fino a 400 kW

Nell’enfasi dell’annuncio si intravvedono i segni della rivalità che contrappone Iberdrola a Enel, che in Spagna possiede una grande utility come Endesa. E se in Italia Enel X si è alleata con Volkswagen per costruire una rete di ricarica HPC, ad alta potenza, Iberdrola in Spagna lavora in coppia con Porsche già da novembre 2020. La nuova stazione si trova sull’autostrada A70 a Elche, Alicante, ed è uno dei 35 hub HPC previsti dai due partner. Può rifornire in pochi minuti 16 auto, con quattro punti di ricarica fino a 400 kW e dodici colonnine con capacità fino a 200 kW, Gli stalli sono suddivisi in ciascuna direzione autostradale, con una potenza nominale complessiva di quattro megawatt. Le stazioni sono aperte a tutti gli automobilisti elettrici, anche se i clienti Porsche godono di tariffe scontate.

Velocità e semplicità le due parole chiave

Ma perché colonnine di potenze così elevate, quando pochissime auto arrivano a ricaricare a 200 kW di potenza? Spiega Raquel Blanco, Global Director of Smart Mobility di Iberdrola: “Questi tipi di infrastrutture sono pionieri nel nostro Paese e anticipano il futuro dei veicoli elettrici. Siamo impegnati nell’innovazione e nella tecnologia più recente, con caricatori a carica ultra rapida e potenza molto elevata (400 kW). Che rendono possibile un’esperienza di ricarica unica grazie alla loro velocità e semplicità”. In realtà il progetto Iberdrola-Porsche, anche a causa dell’emergenza Covid, appare un po’ in ritardo rispetto ai tempi programmati. L’apertura dei primi 20 hub era prevista entro il 2021, mentre il parco di ricarica di Elche risulta il primo messo in funzione. La filiale iberica di Porche parla comunque di altri hub “in una fase di costruzione molto avanzata e altri in attesa dei necessari permessi amministrativi“. Tutto il mondo è Paese…