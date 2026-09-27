I webinar di Vaielettrico/ Ricarica elettrica, un must per il settore turistico



















Boom dell’auto elettrica nei principali mercati del Nord Europa (leggi) e, di pari passo, dei turisti elettrici calati in Italia durante la stagione appena conclusa; tuttavia per le strutture ricettive italiane il servizio di ricarica è ancora un “lusso”. Si calcola infatti che non siano più di 3-4 mila gli hotel, i residence, i campeggi e i ristoranti del nostro Paese dotati di colonnine riservate ai clienti. E quasi tutte concentrate in due o tre regioni di confine al Nord. E’ una lacuna da colmare e un’occasione ancora non colta per attirare gli e-driver stranieri in viaggio in Italia. Ne parleremo dopodomani, 29 settembre dalle 11.00 alle 12.00, nel webinar organizzato da Vaielettrico in collaborazione con il network Elli, Gruppo Volkswagen, che ha appena lanciato la soluzione chiavi in mano Connect & Caharge.

Sarà l’occasione per un dialogo diretto fra gli operatori del settore turistico e il Sales Ambassador Elli per l’Italia Francesco Quaglieri. Con lui anche Diego Trabucchi di Charge Guru che fornisce il supporto tecnico al progetto.

C’è un “buco” nel bonus colonnine: le imprese

Frattanto la ricomparsa del bonus colonnine per la ricarica privata ha rimesso in moto il mercato delle wallbox, moltiplicando le richieste di installazioni. Ma c’è una “zona grigia” che riguarda gli incentivi alle imprese che vogliano dotarsi di impianti di ricarica privati ad uso di dipendenti e clienti. Scaduto il bando da 87,5 milioni di euro del 2024 con fondi utilizzati solo in piccola parte, nessun altro contributo pubblico si è visto. Come se l’adeguamento dell’hospitality alla nuova mobilità non fosse una necessità stategica per un settore che produce fino al 10% del Pil italiano; decisamente più di tutta l’industria dell’automotive italiana.

Elli Connect & Charge, ricarica in hotel chiavi in mano

In attesa che il governo riattivi qualche forma di incentivo – il bando 2024 garantiva un contributo fino al 40% dei costi di installazione – ne ha preso atto Elli, la società del Gruppo Volkswagen dedicata ai servizi di ricarica. Ha così disegnato un prodotto su misura, Connect & Charge. L’obiettivo è ridurre le complessità tecniche e gestionali che spesso frenano gli investimenti. Elli propone infatti una soluzione integrata e replicabile che offre ai titolari di strutture ricettive infrastruttura di ricarica, software di gestione e vantaggi per gli ospiti anche sulla rete di ricarica pubblica interoperabile con il proprio network. La ricarica può così diventare una componente naturale dell’accoglienza.

Ultime ore per iscriversi al webinar: ecco come

Con il webinar in programma per martedì 29 settembre a partire dalle ore 11.00 Vaielettrico dà la possibilità a tutti i protagonisti italiani dell’ospitalità di interloquire direttamente con Elli in un approfondimento “personalizzato”.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GmWf97R0QAGGgHugUGKKtg.

Ricordiamo che tutti i partecipanti iscritti potranno formulare domande scritte ai relatori attraverso la chat della piattaforma ZOOM. Il co fondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti che modera l’evento girerà le domande ai due interlocutori Francesco Quaglieri e Diego Trabucchi. La registrazione integrale dell’evento sarà successivamente caricata e messa a disposizione sul canale Youtube di Vaielettrico.