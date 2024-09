I webinar di “Speciale ricarica”: parola a Charge Guru sui condomìni

Debutta giovedì prossimo 19 settembre alle ore 18, con il tema caldo della ricarica in condominio, la serie di webinar “Speciale Ricarica” che ci accompagnerà in dieci tappe fino a Natale, spaziando a 360 gradi su tutti gli aspetti di questo indispensabile supporto per la diffusione dei veicoli elettrici. Il nostro primo ospite sarà Raffaele Bove, senior business developer della società specializzata Charge Guru.

Dieci webinar gratuiti: basta iscriversi

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link o cliccando direttamente sul banner dell’annuncio. E’ aperta a tutti i lettori, sia privati in procinto di installare una o più wallbox nei rispettivi condomini, sia installatori e altri addetti ai lavori. Ognuno potrà inoltrare una o più domande al nostro ospite, utilizzando la chat della piattaforma ZOOM.

Charge Guru, una start up di origine francese, opera in Italia da un paio di anni. Offre supporto per la soluzione dei mille problemi tecnici e burocratici legati all’installazione di impianti di ricarica nei garage, nei box e negli spazi condominiali. Spesso una vera e propria Odissea per il comune cittadino.

La soluzione senza pensieri Zeplug

Dopo la fusione con Zeplug l’azienda ha messo a punto anche una soluzione a pacchetto standardizzata per i condomìni di grandi dimensioni che prevede un piccolo investimento più un canone mensile che comprende anche la gestione del sistema. Ora la soluzione è in offerta promozionale con sconti del 20-30% e una formula su misura per gli edifici dedicati a uffici.

Ricordiamo inoltre che fino al 31 dicembre sono in vigore gli incentivi wallbox destinati sia ai privati sia ai condomini. La misura dovrebbe essere replicata anche il prossimo anno.

Tutti i prossimi webinar sulla ricarica

La serie di webinar “Speciale ricarica” proseguirà secondo il seguente calendario:

–3 Ottobre ore 14: Charge up in public: la ricarica in contesti pubblici e semipubblici. Azienda ospite: Mennekes

–9 Ottobre ore 16: Semplificare il pagamento della ricarica elettrica. Azienda ospite: Fortech

–17 Ottobre ore 17: La Ricarica per le strutture ricettive. Azienda ospite: Sagelio

–29 ottobre ore 18: Il fornitore completo di componenti per stazioni di ricarica. Azienda ospite: Phoenix Contact

–05 Novembre ore 10: Ricarica per le Flotte Aziendali. Azienda ospite: Virta

–18 Novembre ore 17: Mobilità Elettrica applicata alla Nautica, futuro e sviluppi. Azienda ospite: PLUS EV Caharge

–29 Novembre ore 17:Recap sulle soluzioni di ricarica viste con gli occhiali del software. Azienda ospite: Electriase



–4 Dicembre ore 18: Approfondimento con KEY. Azienda ospite: IEG/Key Energy

