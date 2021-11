I voti Green NCAP: ibride plug-in poco meglio del diesel

I voti Green NCAP questa volta riguardano due elettriche, due ibride plug-in e un diesel. Le EV come al solito raccolgono 5 stelle, il massimo, le altre…

I voti Green NCAP / Nissan e Lexus elettriche al top

I voti ottenuti dalle due elettriche nei tre test su cui si basa il racing di Euro NCAP. Aria Pulita: Nissan 10,0, Lexus 10,0. Efficienza energetica: Nissan 9,9, Lexus 9,7. Gas serra: Nissan 10,0, Lexus 10,0. Il punteggio massimo è 10.

Green NCAP è il consorzio europeo che valuta le auto solo in base alle emissioni e all’efficienza energetica, con test molto approfonditi. Questa volta ha preso in esame la Nissan Leaf e+, la Lexus UX 300e (elettriche), la VW Golf e la Renault Captur (ibride plug-in), e un diesel, l’Audi A3 Sportback TDI. Nessuna sorpresa nel vedere che la Lexus e la Nissan raccolgono il voto massimo, 5 stelle. Solo quanto a efficienza energetica le elettriche perdono una frazione di punto. In particolare la Lexus lo fa a causa dell’energia utilizzata per riscaldare l’interno nel test al freddo (-7°). Green NCAP ha inoltre registrato nell’uso reale un’autonomia molto inferiore a quello dichiarato dalla Casa giapponese. Da notare che dal 2022 Green NCAP baserà i voti su un’analisi well-to-wheel: sarà incluso anche l’impatto ambientale nella produzione della fonte di energia. Con valutazione più completa dell’impronta ambientale delle auto, in particolare per le elettriche.

L’Audi A3 a gasolio vicina a Golf e Captur plug-in

I voti ottenuti dalle due ibride plug-in nei tre test su cui si basa il rating di Euro NCAP. Aria pulita: Volkswagen Golf 6,2, Renault Captur 5,7. Efficienza energetica: Golf 6,2, Captur 6,8. Gs serra: Golf 5,6, Captur 6,1. Il punteggio massimo è 10.

Quel che colpisce è invece lo scarto di punteggio contenuto tra ibride plug-in (PHEV) e Audi diesel. La Golf 8 GTE e la Renault ottengono tre stelle e mezzo. Come tutte le PHEV, “offrono le migliori prestazioni quando la batteria viene regolarmente caricata“. Ed entrambe hanno “un efficiente post-trattamento dei gas di scarico che mantiene basse le emissioni durante il funzionamento a benzina“. Ma il voto è comunque lontano da quello delle elettriche. Ed è vicino a quello dell’Audi A3 Sportback 35 TDI diesel, che “ottiene ottimi punteggi per l’aria pulita e l’efficienza energetica…ma delude nella riduzione dei gas serra“. Tuttavia Green NCAP ritiene che per un’auto a gasolio tre stelle siano “una prestazione solida“. Ma Alex Damyanov di Green NCAP guarda già ai prossimi test: “Esaminare solo le emissioni di scarico favorisce i veicoli elettrici, ignorando l’energia consumata nel produrre dell’elettricità. Stiamo lavorando per perfezionare il nostro schema di rating e considerare anche questo“.

SECONDO NOI. Giusto considerare l’impronta ecologica delle auto in tutta la loro vita, dalla produzione allo smaltimento (o riciclo) finale. Soprattutto per quel che riguarda l’impronta complessiva di Co2. Ma non si può sminuire l’importanza di conoscere le emissioni delle auto mentre viaggiano: l’aria che respiriamo nelle nostre città dipende in gran parte da questo.

