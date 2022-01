I vini californiani viaggerano alla spina, con Ford Pro

Sonoma, una delle contee vinicole più importanti della California si è affidata alla gamma Ford Pro elettrica e ai suoi servizi telematici e di ricarica per avvicinarsi alle emissioni zero.

Ford Pro e Sonoma County Winegrowers (un gruppo di oltre 1.800 viticoltori della California settentrionale), stanno lanciando un programma sperimentale che elettrificherà tutta la laoistica interna di tre grandi aziende. Adotterà pickup Ford F-150 Lightning Pro, furgoni E-Transit e prodotti e servizi Pro Intelligence Ford in tre fattorie pilota. K’obiettivo è dimostrare come i veicoli elettrici e gli strumenti di gestione della flotta basati sul Web possono avere un impatto positivo sul settore agricolo in termini di aumento della produttività, miglioramento della sostenibilità e riduzione del

costo totale di proprietà della flotta dal 10% al 20% .

Le tre aziende pilota rappresentano complessivamente 1.600 ettari di vigneti nella Russian River Valley. Nei prossimi mesi il programma si estenderà ad altre aziende. In totale il distretto vinicolo ha una superficie di 242 chilometri quadrati, e altri 500 ospitano altre colture.

Una media azienda della zona dispone di oltre 50 furgoni e pick up che percorrono fino a 50.000 miglia all’anno (80 mila km). Trasportando materiali tra i vigneti, la fattoria, i fornitori e i mercati di sbocco. Le spese per il carburante sono di diverse migliaia di dollari all’anno e le emissioni di gas serra sono in proporzione.

Ford è l’unica casa automobilistica americana ad aver sottoscritto l’impegno di ridurre le emissioni di CO2 in linea con l’Accordo di Parigi sul clima. Punta al 100% di rinnovabili per le sue operazioni globali entro il 2035. E sarà completamente a emissioni zero in tutto il mondo entro il 2050.

