I viaggi lunghi non fanno per l’elettrico, perché parlarne?

“ Probabilmente è la verità, ma solo per quanto riguarda i viaggi più lunhi (!!). Quando invece la maggior parte degli utilizzatori di auto elettriche, nell’80-90% dei casi ricarica a casa propria un giorno sì e uno no. Senza perdere un minuto dal benzinaio e risparmiando sulle spese di gestione. La mia proposta è: sospendete la rubrica “Ricarica in vacanza“. Sostituendola con qualcosa che mostri quanto sia semplice da un punto di vista della gestione (oltre che conveniente), possedere oggi un’elettrica. Magari inviterei i lettori a spiegare come hanno risolto i problemi di ricarica domestica (e/o lavorativa, per chi ha fatto installare colonnine presso il datore di lavoro). E soprattutto proporrei loro di scrivervi inviandovi la loro “settimana tipo“. Vorrei che divulgaste esperienze di vita comune più rappresentative della reale esperienza di chi possiede un’elettrica “. Massimiliano Giordani

Risposta.

Questo sito non è nato per promuovere l’elettrico, ma per raccontarlo in tutte le sue sfaccettature,. Con una particolare attenzione al progresso tecnologico, che fa sì che ogni anno escano auto con. E quindi in grado di affrontare i viaggi lunghi di cui Lei parla. La stessa Tesla Model 3, l’elettrica più venduta al mondo, ha un’autonomia omologata diNon tutti possono o vogliono permettersi di avere una o più auto in famiglia e quindi una EV dev’essere in grado di non affrontare solo i piccoli spostamenti quotidiani. E questi resoconti servono a scambiarsi. E anche a segnalare quel che non va in una rete di ricarica ancora in fase di completamento, cone (a volte) diDella ricarica domestica abbiamo parlato diffusamente e ancor più lo faremo in futuro. Ma siamo convinti che viaggi di 500 km saranno presto il “new normal“. Anche facendo sentire